У Європі представили проєкт революційного пасажирського літака з шістьма електродвигунами

Електричний літак E9X може зробити справжню революцію у регіональних авіаперевезеннях.

Нідерландський стартап Elysian Aircraft показав оновлений концепт електричного літака E9X, який суттєво відрізняється від того, що демонстрували раніше. Про це повідомляє FlightGlobal.

Elysian давно виношує плани щодо створення електричного літака. На більш ранньому концепті можна бачити машину, яка мала вісім двигунів. Пізніше компанія перепроектувала літак – на представленому зараз проєкті їх "лише" шість.

Повідомляється, що E9X розрахований на перевезення від приблизно 90 до 100 пасажирів на відстані понад 750 кілометрів. Є плани збільшити цю відстань приблизно до 1000 кілометрів у міру розвитку акумуляторних технологій.

Elysian Aircraft робить ставку на майже нульові викиди та зниження експлуатаційних витрат.

Ключова особливість E9X – це розподілена тяга з декількома електродвигунами вздовж крила та інтеграція батарей у єдину конструкцію. За даними профільних джерел, додатково передбачено аварійну турбінну установку, що важливо для сертифікації.

Розробники вже провели льотні випробування зменшеного демонстратора, підтвердивши аеродинаміку, стійкість та роботу електричної силової установки. Це дозволило перейти від розрахунків до більш прикладної інженерної фази.

Вихід літака на ринок запланований на 2030-ті – якраз до очікуваного прориву у розробці акумуляторів.

Нагадаємо, раніше у російському місті Казань відбулася перша презентація макета пасажирського літака Ту-454.

Йдеться про далекомагістральний широкофюзеляжний авіалайнер, на кшталт Boeing 787 Dreamliner та Airbus A350. Таким чином, це один із найамбітніших проєктів російської цивільної авіації, які коли-небудь презентувалися.

Також УНІАН писав, що на форумі в Казані показали модель подовженого лайнера сімейства МС-21 – проєкт отримав назву МС-21-500. Передбачається, що він займе нішу Boeing 757 та Boeing 767.

