Чорне море стало найнебезпечнішим водоймищем у світі через російські атаки, – CNN

Росія поєднує морські та повітряні безпілотники для нападів на комерційні судна.

Російські безпілотники продовжують атакувати комерційні судна в Чорному морі, намагаючись заблокувати українські порти. За останні тижні було атаковано близько десяти суден, загинули моряки – загалом загинуло або зникло безвісти не менше 30 моряків. Все це, пише CNN, зробило Чорне море найнебезпечнішою водною артерією у світі.

Об’єднаний військовий комітет, який оцінює ризики для лондонського страхового ринку, розширив зону, визначену як "зона високого ризику", включивши до неї весь Чорноморський регіон, за винятком територіальних вод Туреччини, Румунії, Болгарії та Грузії.

І хоча Росія намагається заблокувати морське сполучення України, кілька атак уже сталися поблизу і навіть у межах територіальних вод двох країн НАТО – Болгарії та Румунії. Зокрема, як зафіксувала французька розвідка, на шляху до румунського порту було атаковано й затонуло судно Contship Jet. Атака сталася за 25 кілометрів від узбережжя Болгарії.

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15 жовтня мішенями атак стали ще чотири торгові судна, "зокрема в територіальних водах Румунії та її виключній економічній зоні, внаслідок чого загинули вісім осіб", – повідомила міністр закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Тою.

За даними джерел у судноплавній галузі та службах безпеки, Росія неодноразово поєднувала морські та повітряні безпілотники. Вона почала використовувати нещодавно розроблені реактивні дрони, які швидше та складніше перехоплюються, а також дрони, здатні вражати рухомі цілі.

"Російські сили завдають ударів по суднах, пов’язаних з українською торгівлею. А румунські та болгарські води більше не слід вважати безпечними за замовчуванням", – стверджують морські аналітики з компанії Ambrey, що займається аналізом ситуації в судноплавстві.

Незважаючи на зростаючу небезпеку, деякі судноплавні компанії, як і раніше, працюють у Чорному морі. Багато моряків отримують надбавки за такий контракт, інші наймаються на судна через економічні труднощі.

Реакція Європи

Відповідні дії європейців автори назвали фрагментарними. З’являються свідчення, що Болгарія та Румунія мобілізують оборонні сили. За словами міністра оборони Болгарії Дімітара Стоянова, Болгарія звернулася до НАТО з проханням розгорнути бойові літаки та системи протидії безпілотникам для зміцнення своєї оборони. Він також очікує, що Болгарія приєднається до ініціативи НАТО щодо боротьби з безпілотниками.

Румунія розпочала розгортання патрулів винищувачів F-16 уздовж узбережжя. Один із них наприкінці жовтня збив два новітні російські безпілотники над територіальними водами Румунії. Румунія також заявила, що прискорить розробку засобів та обладнання для спостереження за мінами та безпілотниками в Чорному морі.

Скорочення експорту українського зерна

Атаки призвели до скорочення судноплавства в українських портах. Зокрема, цього року Україна експортувала 1,09 мільйона тонн пшениці, що вдвічі менше, ніж 2,05 мільйона тонн роком раніше. На тлі атак Україна перенаправила експорт до менших портів на річці Дунай, що межує з Румунією, але російські безпілотники атакували судна й у тому регіоні.

На цьому тлі вантажопотік до українських портів різко скоротився, а страхові ставки різко зросли.

Новий зерновий коридор

Нагадаємо, що Україна і Туреччина ведуть переговори про відновлення роботи зернового коридору, важливого для продовольчої безпеки всіх країн світу. На зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським президент Туреччини Реджеп Ердоган зазначив, що черговий виток ескалації нікому не принесе користі.

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