Російські удари паралізують економіку України: зупиняється виробництво та експорт зерна

Економіка України зазнає колосальних збитків.

Посилення повітряної кампанії Росії поступово душить економіку України, завдаючи ударів по промислових та енергетичних об’єктах, а також по логістичних мережах, залізниці та експортних маршрутах. Щоденні удари балістичними ракетами та реактивними дронами порушують виробництво та призводять до зростання витрат.

Видання Associated Press пише, що уряд України стикається з дефіцитом готівки, який дедалі поглиблюється, оскільки війна перекриває надходження доходів від виробництва сталі, сільського господарства та інших ключових джерел.

"Україна витрачає близько 40% свого валового внутрішнього продукту на оборону – це значно перевищує те, що вона може покрити власними силами", – зазначив директор Стокгольмського інституту економіки перехідного періоду Торбйорн Беккер.

Відео дня

Зерно застрягло через проблеми з логістикою

На частку сільського господарства припадає до 60% надходжень іноземної валюти в Україну, що робить його критично важливим для економіки під час війни. Однак російські атаки на судноплавство в Чорному морі призвели до різкого скорочення вантажопотоку через порти України саме в той момент, коли фермерам потрібні гроші для підготовки до наступного посівного сезону.

За даними компанії Lloyd’s List Intelligence, що займається морською аналітикою та статистикою, торгівля України в Чорному морі практично зупинилася через атаки на порти, судна та логістичну інфраструктуру. У серпні до чорноморських портів зайшло лише 21 судно, що приблизно на 90% менше, ніж роком раніше. Різке зростання страхових внесків і постійна загроза російських ударів відлякують судновласників. У результаті атак цього року загинули десятки моряків.

Судноплавство з українських портів із меншою пропускною спроможністю по річці Дунай до Чорного моря різко зросло, навіть попри загрозу російських обстрілів. Однак це обходиться дорого. Канал Суліна в дельті Дунаю занадто мілкий для найбільших суден, і десятки кораблів часто змушені чекати кілька днів, щоб увійти в річку або вийти з неї. Рекордно низький рівень води в Дунаї через посуху також обмежує можливості цього маршруту.

Фермери перебувають на межі

Для комерційного директора великого агрохолдингу HarvEast Олени Шелест головним завданням зараз є пошук покупців. Компанія зберігає пшеницю у величезних мішках, очікуючи стабілізації ринкових цін. Однак зерно необхідно продати до кінця року, щоб вивільнити кошти для посіву наступного року.

Ціни на кукурудзу різко впали – з 210–230 доларів за тонну в середньому минулого року до приблизно 130 доларів, що ще більше погіршує становище фермерів, зазначила Шелест.

Раніше близько 60% продажів HarvEast здійснювалося через чорноморські порти. Дунайські порти Рені та Ізмаїл можуть обробляти лише близько 15–20% від загального обсягу національного експорту, зазначила Шелест. Наземні маршрути через Польщу та інші країни Європи пропонують альтернативи, але пов’язані з вищими транспортними витратами.

Цей тиск змушує фермерів скорочувати витрати на насіння та добрива, ставлячи під загрозу майбутні врожаї.

Україна стикається з дефіцитом ліквідності

Голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа заявила, що Україна стикається з найсерйознішим дефіцитом ліквідності з часу вторгнення Росії у 2022 році. Через падіння податкових надходжень казначейство зазнає труднощів із покриттям запланованих витрат, попри міжнародні зобов’язання щодо фінансування.

У 2026 році Україні загрожує дефіцит фінансування в розмірі трохи менше 25 млрд доларів, при цьому до кінця року парламенту належить схвалити десятки законопроектів, пов’язаних із міжнародними зобов’язаннями. У 2027 році цей дефіцит, за прогнозами, сягне приблизно 32,6 млрд доларів, плюс близько 45 млрд доларів на військову допомогу в натуральній формі.

Втрата бюджетної підтримки з боку США посилила тиск. За даними Рахункової палати США, у період з 2022 по 2024 рік за президентства Джо Байдена Вашингтон надав 50 млрд доларів, що допомогло профінансувати зарплати та пенсії вчителів і лікарів.

З моменту повернення до влади президента Дональда Трампа не було схвалено значної допомоги Україні. Частину коштів, виділених за адміністрації Байдена, Україна досі не отримала. За даними Ради з міжнародних відносин, адміністрація Трампа тимчасово призупинила деякі поставки.

У результаті Європа стала найбільшим джерелом загальної підтримки для України, надавши з початку війни 137 млрд євро у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги, порівняно зі 115 млрд євро від США, згідно з даними Кільського інституту світової економіки.

Пріоритет надається обороні, заробітній платі працівників державного сектору, пенсіям та соціальній допомозі. Уряд відклав проєкти у сфері будівництва, реконструкції та деякі роботи з підготовки до зими.

"Якщо Україна не знайде способу покрити дефіцит наступного року, це означатиме, що ми не зможемо виплачувати зарплати вчителям і лікарям та забезпечувати функціонування лікарень", – сказав Підласа.

Дефіцит бюджету України – останні новини

На початку вересня прем’єр-міністр Сергій Корецький оголосив, що Кабмін запровадив жорсткий режим економії бюджетних коштів з метою фінансування Сил оборони.

Через складну ситуацію з державними фінансами уряд відклав витрати, що не є першочерговими. Водночас, за словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, у першу чергу фінансуватимуться оборона, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе покрити бюджетний дефіцит до кінця року.

Вас також можуть зацікавити такі новини: