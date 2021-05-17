Зростання корпоративного попиту перевантажує глобальні ланцюги постачання, і це не можна назвати ані "ефективною", ані "нормальною" ситуацією.

Рік тому, коли пандемія коронавірусу охоплювала країну за країною, змушуючи економіки здригнутися, споживані панічно скуповували все підряд. Сьогодні на тлі економічного відскоку компанії відчайдушно запасаються всім, чим тільки можуть.

Від виробників матраців і фольги до автомобільних компаній - всі купують більше матеріалів, ніж потрібно, щоб пережити шалену швидкість, з якою відновлюється попит на товари. Запасаючись, вони намагаються заспокоїти примітивний страх, що все раптом закінчиться, - пише Bloomberg. Але корпоративне скуповування й накопичення штовхає ланцюги постачання до межі перевантаження. Нестачі, транспортні затори й підвищення цін наближаються до найвищих рівнів за останні часи. Тому зростає занепокоєння, що "розігнана" до межі глобальна економіка спровокує інфляцію.

"Мідь, залізна руда й сталь. Кукурудза, кава, пшениця і соя. Деревина, напівпровідники, пластик і картон для пакування. У світі, здається, вже бракує всього цього", - йдеться в статті.

Читайте такожВ Україні прискорилася інфляція - НБУ"Назвіть бодай щось, і можна буде сказати, що в нас цього не вистачає", - сказав голова і виконавчий директор компанії Cummins Inc. Том Лінебаргер. Його компанія займається виробництвом генераторів й двигунів. Клієнти "намагаються взяти все, що можуть, тому що вони бачать високий попит", - пояснила президент компанії The Columbus Дженніфер Рамсі. За її словами, всі думають, що нестача "розтягнеться і на наступний рік".

Відмінність між великим скороченням 2021 року й проблемами в постачанні матеріалів у минулому полягає в масштабах, а також в тому факті, що поки ніхто не може сказати, коли це закінчиться. Великі і малі: мало компаній не зачепив новий дефіцит. Компанія Girteka Logistics має найбільший автопарк вантажівок в Європі. Але тепер навіть вона скаржиться на нестачу можливостей. Американському виробнику напоїв Monster Beverage бракує алюмінію для банок. А MOMAX Technology Ltd з Гонконгу затримує виробництво нових продуктів через дефіцит напівпровідників.

Ситуацію погіршує незвично довгий і дедалі більший список бід, які підривали поставки сировини впродовж останніх місяців. Інцидент в Суецькому каналі заблокував глобальне постачання в березні. Посуха знищила аграрні врожаї. У лютому сильні морози й масові перебої з електропостачанням позбавили енергії нафтохімічні компанії в центральних штатах США. Менш ніж два тижні тому хакери вивели з ладу найбільший нафтопровід в США, змусивши ціни на бензин в країні піднятися вище 3 доларів за галон вперше з 2014 року. Тепер потужний спалах COVID-19 в Індії ставить під загрозу роботу найбільших індійських портів.

Читайте такожПодорожчання сировини та зростання цін на продукцію: до чого готується бізнес - опитування НБУЯкщо хтось думає, що через кілька місяців ці проблеми зникнуть, Bloomberg пропонує звернути увагу на Logistics Managers’ Index. Цей індекс розраховується на основі щомісячного опитування корпоративних директорів з питань забезпечення. Їх питають про те, як вони оцінюють товарно-матеріальні, транспорті й складські витрати зараз і через 12 місяців. Нинішній індекс найвищий з 2016 року. І прогнози свідчать, що через рік легше не стане. Індекс виявився неприємно точним в минулому. Він успішно передбачав реальні витрати у 90% випадків.

"По-суті люди нам кажуть, що доставити речі в місця, де вони потрібні, буде дуже важко. І через це впродовж наступних 12 місяців ціни продовжать зростати", - сказав професор бізнес-коледжу Колорадського університету Зак Роджерс, який допомагає розраховувати індекс Logistics Managers’ Index.

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Переклад: Лесь Димань