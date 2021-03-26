За словами Криклія, продаж квитків на ці рейси буде відкрито з 21:00 26 березня.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) за поданням Чернівецької та Закарпатської обласних державних адміністрацій до Міністерства інфраструктури та Міністерства охорони здоров'я призначила спецрейси поїздів з і в Закарпаття та Чернівецьку область, які виконуватиме з 27 березня.

Читайте такожВиїхати з "червоної зони": УЗ запустила спецрейси до Івано-Франківської та Чернівецької областіПро це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

"Укрзалізниця" призначила спецрейси з/до Закарпаття та Чернівецьку область з 27 березня. Рейси узгоджені за поданням Чернівецької та Закарпатської ОДА до Мінінфраструктури та МОЗ для безпечного вивезення пасажирів, яким критично важливо дістатися/покинути "червоні зони" в цих регіонах", - написав він.

Зокрема, рейси до/з Чернівецької області наступні: №7/8 Київ - Чернівці (27 березня, 2 і 3 квітня, назад - 28 березня, 3 і 4 квітня); №136/135 Одеса - Чернівці (28 березня, 2 і 4 квітня, назад - 27 березня, 1 і 3 квітня); №117/118 Київ - Чернівці (29 березня, 2 і 5 квітня, назад - 28 березня, 1 і 4 квітня).

Рейси до/з Закарпатської області наступні: №357/358 Київ - Рахів (27 березня, 2 і 3 квітня, назад - 28 березня, 3 і 4 квітня); №13/14 Київ - Солотвино (27 березня, 2 і 3 квітня, назад - 28 березня, 3 і 4 квітня); №81/82 Київ - Ужгород (27 березня, 2 і 3 квітня, назад - 28 березня, 3 і 4 квітня); №45/46 Ужгород - Лисичанськ (1 і 2 квітня, назад - 3 та 4 квітня); №4/3 Запоріжжя-Ужгород (28 березня, 2 та 4 квітня, назад - 29 березня, 3 та 5 квітня).

За словами Криклія, продаж квитків на зазначені рейси буде відкрито з 21:00 26 березня.

"Пасажири, які вже мають придбані проїзні документи на зазначені рейси до їх перепризначення як спеціальних, зможуть скористатися своїми квитками без необхідності обміну", - написав він.

Міністр підкреслив, що всі рейси будуть виконані з обов'язковим дотриманням масочного режиму у вагонах, які пройшли ретельну дезінфекцію.

Що цьому передувало

Станом на 26 березня офіційно в "червоній зоні" епідемічної небезпеки поширення COVID - 19 знаходяться місто Київ, Житомирська, Сумська, Київська, Одеська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області.

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Автор: Павло Степанець