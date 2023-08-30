Бензин А-95 на заправках SOCAR подорожчав ще на 1 грн, досягнувши позначки майже 57 гривень за літр.

Деякі мережі АЗС продовжують підвищувати ціни на бензин та дизель в Україні майже щодня.

Як свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", найбільше – на 2 грн/л – "п’ятірка" здорожчала на АЗС невеличкої мережі VostokGaz, до 50,89 грн за літр.

Велика мережа АЗС SOCAR додала по одній гривні на літр бензину А-95, преміальної "п’ятірки" з покращеними показниками якості й на дизпальне – до 56,99 грн/л, 58,99 грн/л і 56,99 грн/л відповідно.

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Мережі заправок ОККО й WOG ціну на А-95 відучора не змінювали, вона становить 54,99 гривень за літр. Ці мережі залишили на вчорашньому рівні також і ціни на А-95+ і дизпальне: 56,99 грн/л і 54,99 грн/л відповідно.

Водночас на станції мережі Neftek бензин А-95 здешевшав на дві гривні – до 52,49 грн/л. Здешевшало на 2 грн/л у цій мережі і ДП - до 55,49 грн/л відповідно.

Мережі "БРСМ-Нафта", Prime, VST й інші підвищили ціни на пальне в межах 0,11-2 грн/л.

Загалом, у період із 29 по 30 серпня середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 4 копійки і склала 52,95 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 2 копійки — до 54,99 грн/л, а літр дизельного пального — на 6 копійок, до 52,5 грн/л.

В свою чергу, дизпальне загалом здорожчало в середньому від 31 копійки до 2 гривень за літр.

Експерти Консалтингової групі "А-95" вважають, що роздрібні ціни на нафтопродукти мають потенціал для подальшого зростання, оскільки їхня динаміка значно відстає від темпів зростання гуртових цін.

Що відбувається з цінами на пальне

Після тотального здорожчання пального, станом на середину серпня, заправити повний бак автівки обійдеться в середньому, 2400 грн (при середньому об'ємі 45 літрів), що вже перевищує суму мінімальної пенсії в Україні (2093 грн).

На думку українських експертів, через зростання світових цін на нафту та повернення довоєнного оподаткування пального, ціни на бензин та дизель зростатимуть протягом всього серпня. У разі підвищення світових цін на нафту до 90 доларів за барель, ціна пального на АЗС може сягнути 60 гривень за літр.

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