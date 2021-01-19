Роздрібні оператори 19 січня підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.

Роздрібні оператори 19 січня підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

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Зокрема, "БРСМ-Нафта" в більшості областей своєї присутності підняла ціни на дизельне паливо на 10 коп./л, до 22,49-22,69 грн/л. в середньому по мережі ДП подорожчало на 5 коп./л, до 22,64 грн/л.

Дизельне паливо в столичній мережі KLO подорожчало на 20 коп./л, до 25,99 грн/л. Ціна бензинів на KLO залишилася на колишньому рівні.

BVS збільшила вартість бензинів і ДП на 20-30 коп./л: А-92 — до 24,89 грн/л, А-95 — до 25,89 грн/л, ДП — до 24,79 грн/л. на станціях "Катрал" всі види палива подорожчали 10 коп./л.

Такі мережі як Chipo, Motto і SUN OIL підняли ціни на паливо в різних регіонах в межах 10-30 коп./л.

Середня ціна бензину в Україні становить 23,31 грн/л, середня ціна дизельного палива - 24,73 грн/л.

Попереднє подорожчання

Роздрібні оператори 15 січня підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.

18 січня 2021 року роздрібні оператори також підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.

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Автор: УНІАН