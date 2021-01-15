Роздрібні оператори 15 січня підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.
Про це, як повідомляє Enkorr, свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".
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Зокрема, "БРСМ-Нафта" в більшості областей своєї присутності підняла ціни на дизельне паливо на 10 коп./л, до 22,39-22,49 грн/л.
При цьому в середньому по мережі ДП подорожчало на 6 коп./л, до 22,50 грн/л. Ціна бензинів на "БРСМ" залишилася на колишньому рівні.
Полтавська мережа "Автотранс" збільшила вартість бензинів на 30 коп./л: А-92 — до 25,48 грн/л, А-95 — до 26,48 грн/л. ДП на станціях "Автотранс" подорожчало на 20 коп./л, до 24,98 грн/л.
"Паралель" підняла ціни на всі види палива на 21 коп./л: "двійка" подорожчала до 27,80 грн/л, "п'ятірка" — до 28,80 грн/л, ДП — 27,80 грн/л.
Такі мережі як Motto, "Катрал", BVS і SUN OIL підняли ціни на паливо в межах 10-35 коп./л.
Найбільше подорожчання склало 30 копійок за літр бензину (АЗС "Автотранс"), а найменше - 8 копійок (АЗС Motto).
Ціна днем раніше
Станом на 14 січня 2021 року ряд АЗС продовжили підіймати вартість бензину і дизельного палива.
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