Роздрібні оператори підвищили ціни на бензин та дизельне паливо.

Роздрібні оператори 15 січня підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.

Про це, як повідомляє Enkorr, свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

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Зокрема, "БРСМ-Нафта" в більшості областей своєї присутності підняла ціни на дизельне паливо на 10 коп./л, до 22,39-22,49 грн/л.

При цьому в середньому по мережі ДП подорожчало на 6 коп./л, до 22,50 грн/л. Ціна бензинів на "БРСМ" залишилася на колишньому рівні.

Полтавська мережа "Автотранс" збільшила вартість бензинів на 30 коп./л: А-92 — до 25,48 грн/л, А-95 — до 26,48 грн/л. ДП на станціях "Автотранс" подорожчало на 20 коп./л, до 24,98 грн/л.

"Паралель" підняла ціни на всі види палива на 21 коп./л: "двійка" подорожчала до 27,80 грн/л, "п'ятірка" — до 28,80 грн/л, ДП — 27,80 грн/л.

Такі мережі як Motto, "Катрал", BVS і SUN OIL підняли ціни на паливо в межах 10-35 коп./л.

Найбільше подорожчання склало 30 копійок за літр бензину (АЗС "Автотранс"), а найменше - 8 копійок (АЗС Motto).

Ціна днем раніше

Станом на 14 січня 2021 року ряд АЗС продовжили підіймати вартість бензину і дизельного палива.

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Автор: УНІАН