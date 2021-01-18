Полтавська мережа "Автотранс" збільшила вартість усіх видів палива на 50 коп./л.

Роздрібні оператори 18 січня підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr.

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Зокрема, "БРСМ-Нафта" у Київській, Полтавській та Черкаській областях підняла ціни на дизельне паливо на 10 коп./л, до 22,59-22,69 грн/л.

При цьому в середньому по мережі ДП подорожчало на 4 коп./л, до 22,58 грн/л. Ціна бензинів на «БРСМ» залишилася на колишньому рівні.

Полтавська мережа "Автотранс" збільшила вартість усіх видів палива на 50 коп./л: А-92 подорожчав до 25,98 грн/л, А-95 — до 26,98 грн/л, ДП — до 25,48 грн/л.

"Автопорт" підняла ціни на бензини та ДП на 30 коп./л: "двійка" подорожчала до 27,50 грн/л, "п'ятірка" — до 28,00 грн/л, ДП — до 27,50 грн/л.

Такі мережі як Motto, "Катрал" та "Татнафта-АЗС-Україна" підняли ціни на паливо в межах 5-90 коп./л.

Найбільше подорожчав бензин на АЗС "Татнафта-АЗС-Україна", там паливо додало в ціні 87 копійок за літр.

Ціни на АЗС минулого тижня

Роздрібні оператори 15 січня підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.

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Автор: УНІАН