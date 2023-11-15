Платні цифрові комбінації номерних знаків видаються виключно за бажанням.

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до постанов № 1388 від 7 вересня 1998 р. та №795 від 4 червня 2007 р. в частині актуалізації вартості платних номерних знаків.

Як повідомляє прес-служба МВС, тепер вартість номерних знаків на певні цифрові комбінації для мопедів, причепів та мотоциклів встановлюється на рівні 2 тис.грн.

Вартість платних знаків для авто:

0001, 0007 і 7777 - 80 000 грн;

чотири однакових цифри (крім 6666 і 7777) - 50 000 грн;

послідовні комбінації цифр від 0002 до 0005, 0008 і 0009 – 50 000 грн;

дві послідовні пари однакових цифр - 15 000 грн;

з послідовних цифр 0123 і 1234 - 15 000 грн;

номери, які починаються з двох нулів, а наступні цифри не однакові - 10 000 грн;

з цифр 0006 і 6666 – 10 000 грн;

з чотирьох цифр - двох послідовних пар однакових цифр, одна з яких 66 - 4 000 грн;

з чотирьох цифр, три з яких 6 і розташовані підряд – 4 000 грн.

Оновлена вартість платних номерних знаків вказана без урахування ПДВ і стосується автомобілів і автобусів.

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Як зазначив заступник міністра Богдан Драп'ятий, платні цифрові комбінації номерних знаків видаються виключно за бажанням. Переважна більшість номерних знаків видаються безкоштовно.

Наявність вільних номерних знаків в сервісних центрах МВС і їх вартість можна перевірити в спеціальному сервісі.

Платні номери

У 2019 Кабмін збільшив кількість платних номерів і встановив нові ціни. На той момент ціни варіювалися від 4000 грн до 30 000 грн.

З березня 2022 року в "Електронному кабінеті водія" була відновлена послуга замовлення індивідуальних номерних знаків.

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