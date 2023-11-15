Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до постанов № 1388 від 7 вересня 1998 р. та №795 від 4 червня 2007 р. в частині актуалізації вартості платних номерних знаків.
Як повідомляє прес-служба МВС, тепер вартість номерних знаків на певні цифрові комбінації для мопедів, причепів та мотоциклів встановлюється на рівні 2 тис.грн.
Вартість платних знаків для авто:
- 0001, 0007 і 7777 - 80 000 грн;
- чотири однакових цифри (крім 6666 і 7777) - 50 000 грн;
- послідовні комбінації цифр від 0002 до 0005, 0008 і 0009 – 50 000 грн;
- дві послідовні пари однакових цифр - 15 000 грн;
- з послідовних цифр 0123 і 1234 - 15 000 грн;
- номери, які починаються з двох нулів, а наступні цифри не однакові - 10 000 грн;
- з цифр 0006 і 6666 – 10 000 грн;
- з чотирьох цифр - двох послідовних пар однакових цифр, одна з яких 66 - 4 000 грн;
- з чотирьох цифр, три з яких 6 і розташовані підряд – 4 000 грн.
Оновлена вартість платних номерних знаків вказана без урахування ПДВ і стосується автомобілів і автобусів.
Як зазначив заступник міністра Богдан Драп'ятий, платні цифрові комбінації номерних знаків видаються виключно за бажанням. Переважна більшість номерних знаків видаються безкоштовно.
Наявність вільних номерних знаків в сервісних центрах МВС і їх вартість можна перевірити в спеціальному сервісі.
Платні номери
У 2019 Кабмін збільшив кількість платних номерів і встановив нові ціни. На той момент ціни варіювалися від 4000 грн до 30 000 грн.
З березня 2022 року в "Електронному кабінеті водія" була відновлена послуга замовлення індивідуальних номерних знаків.