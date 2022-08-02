Новий "Електронний кабінет водія" було представлено 11 лютого.

В "Електронному кабінеті водія" від МВС України відновили низку онлайн-послуг.

Про це повідомили у прес-службі МВС.

В е-кабінеті, доступному за посиланням https://e-driver.mvs.gov.ua, тепер є такі послуги:

страхування - власники транспортних засобів можуть обрати страхову компанію та придбати страховий поліс;

перевірка транспортних засобів за VIN-кодом та персональними даним власника;

замовлення витягів з Єдиного державного реєстру транспортних засобів;

перевірка історії транспортного засобу.

Незабаром будуть підключені інші послуги для користувачів сервісу, а саме замовлення індивідуального номерного знаку, перевірка штрафів тощо.

Як повідомлялося, 11 лютого було представлено новий "Електронний кабінет водія". Він став адаптованим для мобільних пристроїв та стійкішим до зовнішніх кіберзагроз.

Серед доступних сервісів були "Картка водія" (національне та міжнародне посвідчення водія), "Автопарк" (дані про зареєстровані за фізичними особами транспортні засоби, страховий поліс, історія реєстрація авто), "Штрафи" (інформація про штрафи з можливістю їх оплачувати) та "Електронна черга" (для запису до територіального сервісного центру МВС).

В МВС сповіщали, що протягом декількох тижнів "Електронний кабінет водія" наповнюватиметься сервісами. І вже у другому кварталі його роботу буде відновлено у повному обсязі.

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