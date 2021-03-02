До цієї дати компанія хоче вилучити з лінійки не лише автівки з двигунами внутрішнього згоряння, а також і гібридні авто

Шведський автовиробник Volvo Cars заявив про план переходу на продаж виключно електромобілів до 2030 року.

Читайте такожУкраїнці обирають електрокари: топ-10 популярних моделей (фото)

Про це повідомляє "Економічна правда".

До цієї дати компанія хоче вилучити з лінійки не лише автівки з двигунами внутрішнього згоряння, а також і гібридні авто.

Зокрема, Volvo таким чином намагається скористатися зростанням попиту на електромобілі. Особливо яскрава тенденція у Китаї, який наразі вже є одним з найбільших ринків збуту.

Раніше Volvo заявляли про те, що до 2025 року половина їхніх продажів складатиметься саме зі збуту електрокарів, а решта - гібридними авто.

Компанія також є не першим значним гравцем на ринку, що оголошує про повний перехід на електричні автівки. Така реакція викликана тиском з боку урядів країн, що планують впроваджувати заборони на продаж "традиційних" авто. Зокрема, Британія хоче впровадити заборону на продаж нових бензинових та дизельних автомобілів з 2030 року, а Франція планує досягти цієї мети до 2040 року.

"Повністю електричний сегмент преміум-класу буде частиною авторинку, що зростає найшвидше, тому цілком природно зосередитися на цьому", - коментують зміни у Volvo.

Також у компанії кажуть, що не інвестуватимуть в автівки з водневими двигунами, адже не вбачають значного попиту у цьому сегменті.

Що цьому передувало

Автовиробник Ford заявив, що до 2030 року вся пасажирська лінійка авто у Європі буде представлена електрокарами, до 2026 року компанія допускатиме також гібридні моделі.

Після 2025 року на електричну тягу переведуть всі нові моделі автомобілів марки Jaguar Land Rover, а до 2030 року зникнуть машини з традиційними двигунами внутрішнього згоряння.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН