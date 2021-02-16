У компанії очікують, що до 2030 року всі моделі Jaguar і 60% проданих Land Rover будуть автомобілями з нульовим рівнем викидів.

Британська компанія Jaguar Land Rover (JLR) планує до 2024 року представити свій перший повністю електричний позашляховик Land Rover.

А до 2025 року автовиробник планує випускати під брендом Jaguar лише електромобілі, пише Громадське із посиланням на Bloomberg.

У JLR анонсували, що до 2025 року зовсім відмовляться від двигунів внутрішнього згоряння. А вже до 2026 року під брендом Land Rover буде шість повністю електричних моделей.

У компанії очікують, що до 2030 року всі моделі Jaguar і 60% проданих Land Rover будуть автомобілями з нульовим рівнем викидів. Саме до того року Велика Британія планує повністю заборонити використання бензинових та дизельних автомобілів.

Для реалізації всіх своїх планів JLR планує інвестувати близько 3,5 мільярда доларів щороку.

Читайте такожБританці будуть поставляти в Україну оновлений электрокроссовер

За словами аналітика Bloomberg Коліна МакКеррахера, ціни на акумулятори мають знизитися, щоб ринок масових електромобілів зробив крок уперед, однак бренди преміум класу, до яких належить і JLR, можуть електрифікувати свої автомобілі швидше через вищу вартість автівок.

Зазначимо, що у 2020 році компанія JLR не змогла дотриматися європейських правил щодо викидів вуглекислого газу. Через це автовиробнику довелося виділити більш як 48 мільйонів доларів на виплату штрафів.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН