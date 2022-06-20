"Укрзалізниця" призначила на сьогодні, 20 червня, один евакуаційний потяг з Покровська Донецької області.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Згідно з повідомленням, потяг № 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів буде відправлений о 16:30.
"Укрзалізниця" зазначила, що час відправки може змінитися.
Нагадаємо, російські війська 24 лютого рано вранці вдерлися на територію України. Ворог спершу обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і житло цивільних, було багато постраждалих і жертв.
Противнику вдалося взяти під контроль низку населених пунктів на півдні та сході нашої країни, війська України давали гідну відсіч противнику, йшли запеклі бої.
Громадян нашої країни почали евакуювати в більш безпечні регіони, "УЗ" призначала евакуаційні потяги, в яких можна було їздити безплатно. Багато українців тимчасово виїхали на захід своєї країни.
У нашій державі станом на кінець травня офіційно зареєстрували 1 467 720 переселенців з тимчасово захоплених територій - з Донецької, Луганської областей, а також Криму.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Українські водійські права можна обміняти на європейські: як це зробити
- Україна і ЄС погодили текст Угоди про лібералізацію автоперевезень
- На одному з пунктів пропуску до Польщі тимчасово припинять пропускати автобуси з України