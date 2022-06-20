З Донбасу можна буде приїхати в Дніпро чи до Львова, зазначили в "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" призначила на сьогодні, 20 червня, один евакуаційний потяг з Покровська Донецької області.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, потяг № 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів буде відправлений о 16:30.

"Укрзалізниця" зазначила, що час відправки може змінитися.

Нагадаємо, російські війська 24 лютого рано вранці вдерлися на територію України. Ворог спершу обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і житло цивільних, було багато постраждалих і жертв.

Противнику вдалося взяти під контроль низку населених пунктів на півдні та сході нашої країни, війська України давали гідну відсіч противнику, йшли запеклі бої.

Громадян нашої країни почали евакуювати в більш безпечні регіони, "УЗ" призначала евакуаційні потяги, в яких можна було їздити безплатно. Багато українців тимчасово виїхали на захід своєї країни.

У нашій державі станом на кінець травня офіційно зареєстрували 1 467 720 переселенців з тимчасово захоплених територій - з Донецької, Луганської областей, а також Криму.

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