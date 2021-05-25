Станом на 24 травня в Україні, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, на обліку перебувають 1 467 720 переселенців з тимчасово окупованих територій - з Донецької, Луганської областей та АР Крим.
Як повідомляє Міністерство соціальної політики, найбільше внутрішньо переміщених осіб перебувають на обліку в Донецькій (513 324 особи) та Луганській областях (283 665), а також у Києві (164 678 осіб).
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Водночас найменше переселенців обліковано в Тернопільській області - 2 155 осіб, Буковині - 2 411 та Рівненщині - 3 041.
Переселенці в Україні: що відомо
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