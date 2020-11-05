Школи, які входять до програми, готові на 93%, дитсадки - на 88%, спортивна інфраструктура - на 86%, інші об'єкти - на 86%.

Готовність об'єктів, які будуються або ремонтуються в рамках президентської програми "Велике будівництво", становить 89%.

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Про це передає прес-служба Кабінету Міністрів України.

"За даними Моніторингової групи Мінрегіону, яка постійно відстежує стан реалізації програми "Велике будівництво", на 4 листопада середній відсоток будівельної готовності об'єктів по Україні становить 89%. Школи, які входять в програму, готові на 93%, дитсадки - на 88%, спортивна інфраструктура - на 86% та інші об'єкти - на 86%", - сказано в повідомленні.

За словами міністра розвитку громад і територій України Олексія Чернишова, враховуючи актуальність питання розвитку медичної інфраструктури в умовах пандемії, найважливішим завданням сьогодні є забезпечення в лікарнях якісної та ефективної роботи централізованих кисневих систем.

"За умов коронакризи питання забезпечення українців якісними медичними послугами мають бути в пріоритеті всіх керівників регіонів. Зараз більшість областей тримає високий темп будівництва приймальних відділень опорних лікарень, що входять в програму президента "велике будівництво", - цитує прес-служба Чернишова.

Що цьому передувало

З березня в Україні триває проект "Велике будівництво", в рамках якого проводиться будівництво та ремонт доріг, а також інших об'єктів інфраструктури.

За даними Мінрегіону, станом на 13 жовтня середній відсоток будівельної готовності об'єктів по Україні становив 84%.

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Автор: Богдан Слуцький