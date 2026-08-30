Під пустелею знайшли гігантські поклади урану: країна може різко посилити позиції

Пекін отримав шанс позбутися енергетичного тиску, проте зіткнувся з несподіваними труднощами.

Ще у 2025 році Китай виявив на своїй території величезне родовище урану – близько 30 мільйонів тонн. Знахідку зробили в пустелі Ордос, що розташована в Автономному районі Внутрішня Монголія, повідомляє WNP.

Наразі в Китаї одночасно будують 11 нових ядерних реакторів, тож власні поклади урану здатні зіграти ключову роль – і для стабільності постачання сировини, і для здешевлення подальшого розвитку атомної галузі, йдеться у матеріалі.

Втім, видобуток на Ордосі навряд чи буде простим. За наявними даними, головні складнощі – це доступ до води в посушливому регіоні, необхідність безпечного зберігання відходів видобутку, а також забезпечення належних умов праці для персонала.

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Як аналізує автор, якщо Пекін таки наважиться масштабно розробляти ці поклади, це може перекроїти торговельні відносини на ринку урану та вплинути на світові ціни на сировину. Маючи достатньо власного урану для внутрішніх потреб, Китай стане менш вразливим до тиску, пов'язаного з глобальним енергетичним переходом.

Поклади золота

Раніше в Китаї вже знаходили ще одне рекордне родовище – цього разу золота. У повіті Пінцзян провінції Хунань геологи виявили поклади, які за попередніми оцінками можуть містити близько 1100 тонн золота вартістю приблизно $83 мільярди – це здатне вивести Китай на перше місце у світі за запасами дорогоцінного металу, випередивши нинішнього лідера, копальню South Deep у ПАР.

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