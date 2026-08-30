РФ готує удари по британській оборонці: у Daily Mail з’ясували, які компанії під загрозою

Це стосується компаній, які постачають зброю та безпілотники в Україну.

Керівників британських оборонних компаній, які постачають зброю Україні, попередили про посилення загрози російських атак, пише Daily Mail.

Повідомляється, що такі попередження пролунали під час круглого столу між високопоставленими урядовими чиновниками та генеральними директорами компаній, який відбувся цього літа.

Джерела видання не повідомили, які саме керівники були присутні, але припускається, що це були представники компаній, які постачають зброю та безпілотники в Україну.

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Серед них – компанія Ukrspecsystems, розташована неподалік від бази ВПС Мілденхолл у Західному Саффолку, яка виробляє безпілотники для України, та дочірня компанія BAE Systems, Callen-Lenz, – постачальник безпілотників, які нещодавно використовувалися для нанесення ударів по нафтопереробних заводах у глибині Росії.

Також під загрозою перебуває компанія MBDA, яка виробляє ракети Storm Shadow, що використовуються Україною для атак на цілі в РФ.

Повідомляється, що зустріч відбулася після зриву російських замахів на керівників двох німецьких оборонних компаній. Одним із них був Армін Паппергер, генеральний директор оборонного гіганта Rheinmetall, який виробляє артилерійські снаряди для ЗСУ.

Росія посилює диверсії в Європі

Як пише WSJ, Росія активізувала атаки в "сірій зоні" з метою посилити тиск і посіяти страх серед союзників Києва. А також щоб відвернути увагу від невдач російської армії з просуванням на території України та дедалі руйнівніших ударів українських безпілотників і ракет усередині країни.

Кількість задокументованих інцидентів, до яких причетна Росія, зросла з близько 10 за 2024 рік до приблизно 15 на місяць, починаючи з квітня.

А прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія серйозно готується до можливого загострення ситуації не лише у війні проти України, а й у всьому регіоні.

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