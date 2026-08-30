У США заявили, що танки потрібні на полі бою, але є важлива умова

Американські офіцери наголошують, що бронетанкові підрозділи мають діяти не ізольовано, а у складі комплексної системи.

Бронетанкові формування залишаються життєздатними на сучасному полі бою, незважаючи на поширення безпілотників та високоточної зброї. Як повідомляє Defence Blog, таку думку висловили офіцери бронетанкових військ США у звіті Інституту сучасної війни (Modern War Institute) у ​​Вест-Пойнті.

Американські офіцери наголошують, що бронетанкові підрозділи мають діяти не ізольовано, а у складі комплексної системи. Для успішного маневру, за їхньою оцінкою, необхідні розвідка, маскування, придушення ворожих можливостей та ізоляція окремих ділянок оборони.

Автори зазначають, що бронетанкові формування, що діють у складі об’єднаної воєнної команди, можуть витримати щільні розвідувально-ударні мережі, прорвати підготовлену оборону та просунутися у вразливий тил противника.

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"Немає формування, яке б краще підходило для цих завдань, ніж бронетанкові формування армії США", - йдеться у звіті.

Автори також вказують на контрнаступи України в Харкові у 2022 році та на Курській ділянці у 2024 році. На їхню думку, навіть за умов насиченого безпілотниками поля бою можуть виникати прогалини в системі розвідки й ураження противника, які створюють можливості для маневру.

Крім того, офіцери посилаються на поточні експерименти в бронетанковому підрозділі армії в рамках ініціативи "трансформація в контакті". Армія США вже випробовує нові структури бронетанкових підрозділів. У межах програми Transformation in Contact американські військові інтегрують до броньованих формувань безпілотники, засоби протидії БПЛА, радіоелектронну боротьбу та інші сучасні технології.

Водночас самі автори визнають, що ця трансформація ще не завершена. Вони пишуть, що експерименти армії з безпілотними літальними апаратами ще не досягли масштабів, які спостерігалися в нещодавніх конфліктах, і що бронетанкові формування залишаються вразливими до дронів та барражуючих боєприпасів, доки інвестиції в підрозділи ППО ближнього радіусу дії та боротьби з дронів не будуть удосконалені.

Таким чином, американські військові не вважають, що епоха танків завершилася. Навпаки, вони виходять із того, що бронетехніка має адаптуватися до нової реальності та діяти разом із безпілотними системами, розвідкою, РЕБ і вогневими засобами.

Роль танків у сучасній війні – що відомо

Як повідомляв УНІАН, військовий аналітик, відставний полковник британської армії Геміш де Бреттон-Гордон заявив, що дрони не витісняють бронетехніку із поля бою, а роблять її сильнішою. Просто тактика її застосування має змінитися.

Бреттон-Гордон зауважує, що, доки на одній ділянці фронту наземні дрони захоплюють російські позиції, на інших ділянках українські танки успішно виконують наступальні задачі в умовах насиченості простору ворожими безпілотниками.

Він вважає, що ми зараз спостерігаємо ранню стадію доктринального зсуву, коли танки не списують, як морально застарілу зброю, а інтегрують в єдиний мережевий комплекс з автономними та дистанційно керованими системами розвідувального та ударного профілю.

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