Україна повністю заблокувала порт Новоросійськ: експерт розкрив ситуацію у Чорному морі

У портах Великої Одеси теж дуже обмежена навігація через атаки РФ.

Силам оборони України вдалося заблокувати ударами дронів порт Новоросійськ (РФ), що дуже важливо, але водночас виникла проблема з одеськими портами, де фактично перервана навігація цивільних суден. Про це на Radio NV сказав капітан 1 рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках Андрій Риженко.

"Ситуація, дійсно, така, що ми заблокували Новоросійськ, будь-яку навігацію з цього порту, як нафти, так й і зернопродуктів. Але теж саме сталося й відносно наших портів Великої Одеси - це Одеса, Чорноморськ та Південний", - сказав він.

За словами Риженка, українські фермери зібрали 50 млн зерна, з яким "щось треба робити", бо інакше воно просто пропаде. Він пояснив, що при плануванні операції, такої як атаки на російські порти, що впливає на бюджет противника, треба проводити відповідний аналіз, щоб розуміти, як це впливатиме на подальшу ситуацію. Зокрема, як діятиме противник у відповідь, як реагуватимуть сусідні країни. Наприклад, Туреччина і Греція занепокоєні ситуацією у Чорному морі.

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"В основному, Туреччина, яка більшість зернових купує в Україні й в Росії… До речі, наш посол в Туреччині був викликаний в МЗС цієї країни через те, що було атаковано турецьке судно, яке йшло у Туапсе з запасами сільськогосподарської продукції", - розповів експерт.

Риженко додав, що Україні потрібно думати, що робити для того, щоб досягти стратегічної мети – завершити війну на наших умовах і робити це так, щоб наші сусіди - наші друзі - нас підтримували.

"Зараз безпілотних систем багато і вони забезпечують переривання цивільного судноплавства опонента. Ми діємо морськими дронами переважно, іноді ракетами… Вони відповідають фактично там самим - тільки замість морських дронів використовують величезну кількість засобів повітряного нападу та іноді ракети – з території тимчасово окупованого Криму, відстань до якого дуже невелика…", - сказав Риженко.

За його словами, росіянам швидко виявляють цивільні судна, які пересуваються морським коридором та застосовують ракети та реактивні дрони, для підльоту яких потрібно дуже небагато часу.

"Питання треба вирішувати. Думаю, що вирішення полягатиме й у військовому аспекті, і в дипломатичному також", - підкреслив Риженко.

Ситуація у Чорному морі

Нагадаємо, раніше Риженко сказав УНІАН, що блокування судноплавства із портів України було основною метою РФ із самого початку широкомасштабної агресії. Саме на цьому Росія фокусувалася одразу. За цей час, з 2022 року, в Україні з’явилися певні спроможності, ракети, дрони. Тому противнику зараз повністю заблокувати судноплавство можливо, але досить складно.

Раніше УНІАН повідомляв, що серпневий експорт української сільгосппродукції може впасти до 1,33 млн тонн. Цей показник буде втричі меншим за середні серпневі обсяги поставок в 2022-2025 роках, який складали 4,19 млн тонн.

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