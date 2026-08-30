Україна має 4 потенційних перехоплювачі реактивних 'Шахедів', - Хмара

Вони вже пройшли польові випробування.

Україна вже має чотири перехоплювачі, які потенційно можуть збивати російські реактивні "Шахеди". Про це повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара під час спілкування зі журналістами, пише LB.

"Триває пошук протидії реакативним безпілотникам. Вже є потенційні чотири перехоплювачі, які можуть збивати реактивні "Шахеди", – заявив міністр.

Він наголосив, що ці перехоплювачі вже пройшли польові випробування.

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За словами міністра, наразі необхідно "максимально швидко довести ці рішення до потрібного рівня і масштабувати виробництво до тисяч одиниць".

Російські реактивні "Шахеди" - новини

Раніше радник президента з технологічних питань Сергій (Флеш) Бескрестнов заявляв, що кількість реактивних "Шахедів", які РФ запускає по Україні, за місяць зросла з 1500 до більш ніж 2500. Їх запускають майже одразу після виготовлення.

Водночас, за його словами, українські виробники поки що не змогли створити ефективні реактивні дрони-перехоплювачі. Поки що реактивні "Шахеди" збивають ракетами. За оцінкою Бескрестнова, зараз вдається знищити близько 80% таких дронів.

Флеш пояснив, що однією з проблем стало збільшення швидкості російських реактивних дронів. Якщо "Герань-3" розвивала близько 300-330 км/год, то "Герань-4" літає зі швидкістю 450-550 км/год. Тому українському перехоплювачу потрібна швидкість близько 600 км/год.

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