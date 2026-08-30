'Аби ціна була копійчана': експерт розкрив, як російський ВПК використовує дружбу з Китаєм

Китай фактично забезпечував Росію всім необхідним для продовження війни.

Росія нарощуватиме виробництво дешевих засобів ураження з китайськими двигунами та деталями. Україні потрібно активно доносити світу, що Китай є важливим спонсором війни. Про це заявив авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в ефірі "Фабрики новин".

"Зараз, замість складних великобійних систем розробляться системи, скільки долетиш, стільки долетиш, аби ціна була копійчана, і половина деталей були китайські. Оцим шляхом саме йдуть росіяни - всі двигуни без виключення китайські на всіх виробах", - сказав він.

За словами експерта, росіяни намагаються реалізувати все саме таким чином.

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"Тобто не обов'язково зараз для того, щоб уразити якийсь індустріальний об'єкт, тягнути туди 450 кг вибухівки, досить притягнути сотню... Тому ситуація така, що все це буде літати, росіяни будуть нарощувати, і єдиний можливий спосіб з цим боротися, - виробляти відповідні наші засоби, виясняти, де випускаються ці речі, не забувати про логістичний центр Денцяопін, який знаходиться в Татарстані, куди раніше раз на тиждень приїжджав з Китаю поїзд, привозив двигуни до "Шахедів". Думаю, що там це продовжується, і тягають реактивні двигуни", - заявив Романенко.

З Китаєм, на його думку, все ж таки треба активізувати роботу на предмет того, що він є не нейтральним, а постачальником війни.

"Я не думаю, що вони будуть сильно реагувати, але на весь світ треба показувати, кричати, що, власне, Китай є важливим спонсором війни. Китай має зрозуміти, що він не відсидиться в кутку, так не вийде. Всі чітко мають знати, що Китай фактично забезпечував Росію всім необхідним для продовження війни. Це має не бути максимального розголосу", - підсумував він.

Відносини Росії та Китаю – останні новини

Як повідомляв УНІАН, Китай дедалі активніше отримує від Росії не лише економічні вигоди, а й сучасні військові знання, технології та бойовий досвід, здобутий під час війни проти України.

Китай, який не брав участі у війнах із 1979 року, прагне компенсувати нестачу бойового досвіду, вивчаючи сучасні методи ведення війни.

За інформацією європейської розвідки, з 2024 року китайські військові проходять підготовку на полігоні поблизу російського Волгограда, де регулярно тренуються підрозділи 8-ї армії РФ, що воюють на сході України. Йдеться про навчання з використання безпілотників, ведення боїв у міській забудові, штурму укріплених позицій, дій у траншеях і лісистій місцевості, а також польової медицини та встановлення мінних полів.

Особливий інтерес Пекіна викликає розвиток безпілотних технологій. Війна в Україні докорінно змінила підходи до використання дронів, засобів радіоелектронної боротьби та автономних систем.

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