Науковці натрапили на 'супергігантське' родовище золота: його оцінюють у $83 мільярди

Під час буріння на прилеглих ділянках родовища також виявили поклади золотої руди.

Геологи в Китаї виявили родовище золота, яке може стати найбільшим у світі. За попередніми оцінками, вартість покладів сягає приблизно 83 мільярдів доларів, повідомляє Popular Mechanics.

Мова йде про родовище Ванґу в повіті Пінцзян провінції Хунань. Ще у 2024 році китайські геологи виявили тут понад 40 золотих жил і оцінили запаси приблизно у 330 тонн руди на глибині близько 2 км.

Але нове 3D-моделювання показало значно вражаючіші цифри: золота у надрах може бути аж 1100 тонн, а залягає воно на глибині близько 3 км.

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Особливо цінним родовище робить концентрація металу – 138 грамів золота на тонну руди. Це надзвичайно високий показник для промислового видобутку.

"У багатьох вийнятих зразках порід золото було видно неозброєним оком", – розповів Чень Рулінь, експерт із розвідки родовищ Геологічного бюро провінції Хунань.

Якщо цифра в 1100 тонн підтвердиться, китайське родовище випередить нинішнього лідера – копальню South Deep у ПАР, де запаси оцінюють у 1025 тонн. Далі в топ-5 найбільших золотих родовищ світу йдуть копальні в Індонезії, Росії, Папуа-Новій Гвінеї та Чилі. Для порівняння, за всю історію людство видобуло близько 233 тисяч тонн золота, причому дві третини цього обсягу – вже після 1950 року.

Як відомо, китай і без того є найбільшим виробником золота у світі – на нього припадає близько 10% світового видобутку. Але країна споживає золота втричі більше, ніж видобуває, тому змушена активно його імпортувати.

За словами заступника керівника геологічного бюро Лю Юнцзюня, це ще не все – під час буріння на прилеглих ділянках родовища виявили додаткові поклади золотої руди.

Золото в телефоні

Раніше повідомлялось, що тонна викинутих телефонів може містити до 140 грамів золота – це більше, ніж дає тонна руди на звичайному золотому руднику. Такий метод здобуття дорогоцінних металів навіть отримав окрему назву – urban mining, або "міський видобуток".

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