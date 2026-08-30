Україна рознесла місця зберігання і запуску дронів у двох областях Росії, - Зеленський (відео)

Росія щодня має відчувати, що війна повертається туди, звідки прийшла, сказав президент.

В ніч на 30 серпня Сили оборони уразили місця зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників в Орловському і Ростовському регіонах.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він додава, що було влучання і по військовому аеродрому в Єйську та в Чорному морі. Також українські військові вдарили по нафтопереробному заводу в Ленінградському регіоні, який щомісяця дає мільйони доларів у воєнний бюджет РФ.

Крім всього цього, підтверджено й ефективну далекобійну роботу на тижні, зокрема по обʼєктах у Башкортостані та Архангельському регіоні.

"Наші далекобійні відповіді працюють на різних відстанях і в різних площинах, але завжди справедливо і так, щоб позбавляти Росію ресурсів вести її жорстоку війну", - прокоментував президент.

Глава держави підкреслив, що Росія щодня має відчувати, що війна повертається туди, звідки прийшла.

"Важливо, щоб наш далекобійний вплив доповнювався новими санкційними кроками партнерів проти російської військової інфраструктури. Абсолютна більшість засобів, якими агресор тероризує українські міста й громади, просто не можуть функціонувати без тисяч і тисяч іноземних компонентів, хімічних речовин, верстатів", - зазначив він.

Удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 серпня дрони атакували склади маркетплейсу OZON і компанії DNS, а також суднобудівне підприємство у Ростовській області. Після візиту безпілотників, на об'єктах почалися пожежі.

А 2 серпня українські сили завдали ударів по Саратовському НПЗ, аеродрому "Енгельс" та інших об'єктах у РФ.

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