Росія запускає по Україні 'Шахеди', які щойно вийшли з виробництва, - Флеш

РФ використовує здебільшого реактивні "Шахеди" для атак по Україні.

Кількість реактивних "Шахедів", які РФ запускає по Україні, за місяць зросла з 1500 до більш ніж 2500. Їх запускають майже одразу після виготовлення. Про це повідомив радник президента з технологічних питань Сергій (Флеш) Бескрестнов.

"Минулого місяця Україну атакувало приблизно 1500 реактивних "Шахедів", цього місяця вже більше 2500", - зазначив він.

За словами Флеша, реактивні "Шахеди" запускаються по Україні практично прямо з заводу.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 30 серпня (з 18:00 29 серпня) противник атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської області, а також 130 ударними БпЛА типу Shahed (більшість - реактивні), Гербера, S8000 "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 125 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

В Повітряних силах поінформували, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей.

Атаки РФ – останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Повітряних сил, протягом дня 29 серпня росіяни атакували Україну 224 ударними БпЛА (більшість із них – реактивні). Переважну кількість дронів ворог спрямував у бік Києва. ППО протягом дня знищила 199 ударних БПЛА.

За словами Флеша, українські виробники поки що не змогли створити ефективні реактивні дрони-перехоплювачі для російських реактивних "Шахедів" та "Бандеролей". За його словами, ще взимку виробники обіцяли, що такі перехоплювачі з’являться протягом кількох тижнів, однак завдання виявилося складнішим, ніж очікувалося.

Він пояснив, що однією з проблем стало збільшення швидкості російських реактивних дронів. Якщо "Герань-3" розвивала близько 300-330 км/год, то "Герань-4" літає зі швидкістю 450-550 км/год. Тому українському перехоплювачу потрібна швидкість близько 600 км/год.

Поки що реактивні "Шахеди" збивають ракетами. За оцінкою Бескрестнова, зараз вдається знищити близько 80% таких дронів.

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