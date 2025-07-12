Перевізник зауважив, що жоден рейс не скасували.

Через негоду на Харківщині затримується низка пасажирських поїздів. Про це ввечері 12 липня повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Негода накрила Харківщину: шквальний вітер і знеструмлення в декількох населених пунктах впливають на рух поїздів у регіоні.Найбільша затримка наразі у рейсів №65/66 Харків – Умань та №165/166 Харків – Черкаси (+2:28)", – йдеться у повідомленні.

На відправлення з Харкова станом на 22:53 затримувалися такі поїзди:

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№59/60 Харків – Одеса,

№63/64 Харків – Львів,

№111/112 Ізюм –Львів,

№113/114 Харків – Львів.

При цьому перевізник наголошує, що жоден рейс не скасували.

"Ми вже вивели резервні тепловози і будемо їхати з ними до Мерефи (Харківська область, – ред.), після чого будемо надолужувати відставання від графіку. Жоден рейс не скасовано, продовжуємо рух", – додали в "Укрзалізниці".

Негода на Харківщині

Ввечері 12 липня на Харків та область обрушилася негода. Через сильний вітер зривало дахи й фасади. Також зафіксовано численні падіння дерев.

На жаль, стихія забрала життя жінки в Харківській області. Як повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, у с. Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево. Вона не вижила.

Також повідомлялося, що в Основʼянському районі Харкова дерево впало на 7-річну дитину, її госпіталізували.

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