Через негоду на Харківщині затримується низка пасажирських поїздів. Про це ввечері 12 липня повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
"Негода накрила Харківщину: шквальний вітер і знеструмлення в декількох населених пунктах впливають на рух поїздів у регіоні.Найбільша затримка наразі у рейсів №65/66 Харків – Умань та №165/166 Харків – Черкаси (+2:28)", – йдеться у повідомленні.
На відправлення з Харкова станом на 22:53 затримувалися такі поїзди:
- №59/60 Харків – Одеса,
- №63/64 Харків – Львів,
- №111/112 Ізюм –Львів,
- №113/114 Харків – Львів.
При цьому перевізник наголошує, що жоден рейс не скасували.
"Ми вже вивели резервні тепловози і будемо їхати з ними до Мерефи (Харківська область, – ред.), після чого будемо надолужувати відставання від графіку. Жоден рейс не скасовано, продовжуємо рух", – додали в "Укрзалізниці".
Негода на Харківщині
Ввечері 12 липня на Харків та область обрушилася негода. Через сильний вітер зривало дахи й фасади. Також зафіксовано численні падіння дерев.
На жаль, стихія забрала життя жінки в Харківській області. Як повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, у с. Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево. Вона не вижила.
Також повідомлялося, що в Основʼянському районі Харкова дерево впало на 7-річну дитину, її госпіталізували.