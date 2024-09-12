Зазначається, що у компанії є технологія, яка була б корисна Україні.

Іспанія заблокувала купівлю компанією з Угорщини мадридського виробника поїздів. Причиною такого рішення стало те, що уряд Віктора Орбана не повинен купувати технології, які можуть бути корисні Україні.

Видання Financial Times пише, що Мадрид наклав вето на купівлю Talgo за 619 мільйонів євро, бо компанія могла б допомогти відновленню України, зміцнивши її залізничні зв'язки з ЄС.

"Один із найбільших інтересів України - це залізничне сполучення", - сказав чиновник, підкресливши, що Talgo могла б допомогти Україні подолати одну велику перешкоду - різну ширину залізничних колій.

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Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес розкритикував Орбана як "пропутінського" лідера "міжнародних ультраправих" і заявив, що угорський прем'єр-міністр "хоче поставити Україну на коліна".

Консорціум Ganz-Mávag, який висунув у березні пропозицію Talgo, підтримують інвестиційний підрозділ угорської держави та залізнична компанія Magyar-Vagon, яка, як стверджує Іспанія, "в кінцевому підсумку контролюється" угорською нафтовою компанією MOL.

Іспанський чиновник сказав, що Talgo має у своєму розпорядженні передові технології - так звану технологію автоматичної зміни ширини колії, - які дадуть змогу поїздам безперешкодно переміщатися між українськими залізничними коліями і вужчими рейками в сусідніх європейських країнах.

"Ця співпраця з Україною - одна з найважливіших складових процесу відбудови країни та її інтеграції в Європу", - сказав чиновник.

Ширина залізничних колій в Україні становить 1520 мм відповідно до радянських норм, але стандартом для європейських рейок є 1435 мм - розмір, який зародився у Великій Британії.

Технологію змінної колії розробили в Іспанії, оскільки в цій країні, як не дивно, використовується кілька варіантів ширини колії: найпоширенішою є іберійська колія 1 668 мм, але на півночі країни є вузькіша колія 1 000 мм, тоді як швидкісні поїзди в Іспанії ходять за стандартними європейськими рейками.

За словами компанії Talgo, її система змінної колії "дає змогу поїзду змінювати ширину колії під час руху зі швидкістю близько 15 км/год і без необхідності зупинки".

Компанія Ganz-Mávag вже заявила, що вето Іспанії "не має під собою вагомих підстав", і пообіцяла почати судовий процес проти уряду. При цьому представник консорціуму спростував припущення про те, що інтерес до Talgo був викликаний системою змінної колії, і підкреслив, що технологія "не є ексклюзивною".

"Наш інтерес до Talgo завжди був спрямований на збільшення виробничих потужностей цієї провідної компанії з постачання високошвидкісних пасажирських поїздів. Технологія зміни ширини колії просто не є фактором, який слід брати до уваги, і будь-яка людина, обізнана із залізничним сектором, зрозуміє, що це привід, щоб прикритися політичним рішенням", - пояснила угорська сторона.

Заяви Орбана щодо війни в Україні - останні новини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що керівництво Росії "гіперраціональне". За його словами, Україна ніколи не зможе реалізувати свої надії на вступ до Європейського союзу або НАТО.

Також він говорив, що Україна і Росія не зможуть домовитися про мир самостійно, їх може примирити тільки зовнішня сила. За його словами, причиною цього є те, що обидві країни вірять у можливість власної перемоги, до якої і мають намір воювати.

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