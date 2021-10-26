Кабін призначив тимчасовий склад правління "Укрзалізниці".

Кабінет міністрів припинив повноваження правління "Укрзалізниці".

Про це йдеться в постанові КМУ № 1101.

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Кабмін припинив повноваження членів правління УЗ Франтішека Буреша та Івана Юрика.

Головою правління УЗ призначено Олександра Камишина.

Кабмін уповноважив держсекретаря Міністерства інфраструктури Андрія Почтарьова підписати контракт з Камишиним.

Тимчасово, до формування нового правління "Укрзалізниці" за поданням нового складу наглядової ради (але не більше ніж до 31 грудня 2021 року), членами правління УЗ призначені Григорій Бойко, Орест Логунов, Євген Лященко, Олександр Перцовський і Роман Черницький.

"Укрзалізниця": що необхідно знати

"Укрзалізниця" є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

Кадрові перестановки:

22 вересня 2021 року Кабінет міністрів не продовжив контракти з чотирма членами Наглядової ради "Укрзалізниці" - Шевки Аджунером (голова наглядової ради), Сергієм Лещенком, Олегом Журавльовим та Андреасом Матьє.

23 вересня 2021 року Лещенко повернули до наглядової ради "Укрзалізниці".

Автор: Олена Коваленко