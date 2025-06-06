Поїзди між станціями "Академмістечко" – "Лісова" курсують вже у звичайному режимі.

У Києві рух поїздів на "червоній" лінії метро достроково відновлений у звичайному режимі. Про це повідомила влада міста з посиланням на КП "Київський метрополітен".

Усунення наслідків ворожих обстрілів тривало 13 годин.

"Роботи включали з’єднання десятків комунікацій, перевірку систем сигналізації, живлення, керування та тестування безпеки інфраструктури для перевезень. Перед запуском регулярного руху лінією запустили тестовий поїзд, щоб переконатися в готовності ділянки до перевезення пасажирів", - зазначено у повідомленні.

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У Києві через російську атаку не працювала "червона гілка" метро

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 6 червня Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, спрямувавши дрони та ракети в тому числі на столицю. В результаті атаки були пошкоджені колії та кабелі на "відкритій" ділянці "червоної" лінії метро між станціями "Дарниця"-"Лівобережна".

Фахівці заявили, що відновлення колій і мереж потребуватиме десь добу часу, тобто запустить звичний рух на цій гілці метро планувалось завтра.

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