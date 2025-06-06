На лівому березі Києва не працює метро: таксі підняли ціни до небес

Зазначається, що дістатися правого берега можна за допомогою міської електрички та автобуса № 1М.

Унаслідок масованого російського удару по Києву постраждала "червона" гілка метрополітену на лівому березі. Зокрема, пошкоджено колії та кабелі на перегоні між станціями "Дарниця"-"Лівобережна".

У київському метрополітені повідомили, що наземну частину станцій "Дніпро" - "Лісова" тимчасово закрито на вхід і вихід.

"На місці працюють усі необхідні фахівці, зокрема, фахівці з відновлення та ремонту колій і мереж метрополітену. Орієнтовний термін робіт - доба. До повного відновлення колій для перевезення пасажирів зможуть задіяти лише поїзди метро, що перебували на нічному відстої в тупиках підземних станцій", - ідеться в повідомленні.

При цьому між станціями "Лісова" та "Арсенальна" організовано дублюючий автобусний маршрут № 1М, який курсує за маршрутом:

у напрямку від станції метро "Лісова" до "Арсенальної" - уздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна";

у зворотному напрямку - тим самим маршрутом, крім відрізка між станціями метро "Дарниця" - "Чернігівська".

Зазначено, що транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка.

Водночас інтервал між поїздами на "червоній" гілці метро становить 4 хвилини 30 секунд.

"Поки колеги з метрополітену працюють над відновленням пошкодженої лінії, Kyiv City Express допомагає жителям лівого берега дістатися на правий без зайвих ускладнень. Усі поїзди КСЕ курсують за розкладом", - повідомила Укрзалізниця.

Так, жителі Дніпровського району, де пошкоджено лінію метрополітену, можуть скористатися станціями міської електрички: Русанівка, Лівобережна, Дарниця, Березняки.

На тлі проблем із курсуванням метро з лівого берега на правий служби таксі підняли ціни до небес. Так, Uklon з Русанівської набережної на Мінський масив пропонує проїхатися за понад 1000 гривень.

Зі свого боку Bolt бере за поїздку з вулиці Борщагівської до Шолом-Алейхема понад 2 тисячі гривень.

Київські пабліки також пишуть про кілометрові пробки на правому березі столиці. Зокрема проблеми з проїздом виникли в районі станції метро "Шулявська".

Удар Росії по Києву 6 червня 2025 року

Вночі російські окупанти вдарили по Україні . Зокрема, у Києві внаслідок падіння уламків та влучень пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна. За даними мера Києва Віталія Кличка, четверо людей загинули, 20 дістали поранення, з них 16 госпіталізовано.

Вас також можуть зацікавити новини: