Через зупинку кількох центральних станцій підземки проїзд на таксі подекуди перевищує 600 гривень.

Сьогодні ввечері, 3 липня, у Києві через повітряну тривогу частково обмежили рух поїздів на червоній та зеленій лініях метро.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація у своєму Telegram-каналі. Зазначається, що рух поїздів червоною лінією метро здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Політехнічний інститут". А рух поїздів зеленою лінією здійснюється від станції "Сирець" до станції "Печерська", від станції "Осокорки" до станції "Червоний хутір".

Станції метро "Арсенальна", "Хрещатик", "Театральна", "Університет", "Вокзальна", а також станції "Видубичі", "Звіринецька" та "Славутич" працюють лише в режимі укриття.

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Через це у столиці різко зросли ціни на таксі. Так, наприклад, вартість поїздок у сервісі Uber на великі відстані з правого на лівий берег сягає понад 600 гривень.

Оновлено о 19:25: У КМДА оновили інформацію щодо руху поїздів у метро. Так, на червоній гілці рух поїздів здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Берестейська". Проміжні станції працюють у режимі укриття.

На зеленій лінії поїзди курсують від станції "Сирець" до станції "Печерська" та від станції "Осокорки" до "Червоний хутір". Станції метро "Видубичі", "Звіринецька", "Славутич" працюють лише в режимі укриття.

Оновлено о 19:30: Після відбою повітряної тривоги метрополітен поновлює нормальний режим роботи та поступово відновлює звичайний графік руху поїздів.

Робота метро

Нагадаємо, в ніч проти 6 червня Росія знову завдала масованого удару по Україні, застосувавши дрони та ракети, зокрема по Києву.

Унаслідок обстрілу було пошкоджено колії та кабелі на відкритій ділянці червоної гілки метро між станціями "Дарниця" та "Лівобережна".

За оцінками фахівців, на відновлення інфраструктури мало піти близько доби, тож планувалося відновити рух наступного дня.

Проте пізніше того ж вечора повідомили, що рух поїздів на червоній лінії метро вдалося відновити раніше, ніж очікувалося.

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