Раніше влада Китаю застерігала корпорацію від співпраці з підсанкційними компаніями з Росії.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну китайська компанія Weichai Power призупинила поставки газових двигунів для вантажних автомобілів "КамАЗ".

Про це повідомляє російське видання "Известия".

Двигуни Weichai встановлювали на тягачі покоління К4, що працюють на зрідженому, або компримованому природному газі. Зокрема, на тягач КамАЗ-5490, виробництво якого запустили тільки в лютому 2020 року.

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Китайськими моторами також комплектували самоскиди на метані, ці двигуни встановлювалися і на працюючі на метані Автобуси НефАЗ.

"КамАЗ" в умовах санкцій також розглядав можливість установки дизельних Weichai на свою вантажну техніку покоління К3. Представник "КамАЗа" Олег Афанасьєв підтвердив, що виробництво вантажівки 5490 на СПГ дійсно завершиться в цьому році — ця модель відноситься до покоління К4.

Раніше влада Китаю застерігала корпорацію від роботи з підсанкційними компаніями з Росії.

Ситуація з запчастинами:

У березні 2022 року "КамАЗ" зіткнувся з дефіцитом запчастин після нових санкцій проти Росії.

Санкції проти Росії у зв'язку з вторгненням в Україну були введені одночасно низкою країн світу. Крім того, працювати у РФ відмовилися десятки відомих компаній.

Гендиректор компанії Дмитро Леонов заявив про те, що заводи КамАЗ через дефіцит імпортних запчастин не зможуть випускати автомобілі та шасі з американськими двигунами Cummins, німецькою коробкою передач ZF і паливною апаратурою Bosch. Також повідомлялося, що у зв'язку з цим автомобілі всього модельного ряду К3 з березня будуть проводитися переважно в комплектаціях з російськими аналогами – КПП 154, двигунами КамАЗа, паливною апаратурою АЗПІ.

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