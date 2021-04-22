За оцінкою УЗ, єдиним фактором для цього рішення є наближення в умовах терміну погашення частини кредиту на користь АТ "Сбербанк".

Міжнародне кредитне агентство Standard & Poors знизило кредитний рейтинг акціонерної компанії "Укрзалізниця" (УЗ) з рівня "B" - до рівня "CCC", повідомила прес-служба УЗ.

"Провідним рейтинговим агентством Standard & Poors прийнято рішення знизити кредитний рейтинг АТ "Укрзалізниця" з рівня "B" до рівня "ССС". Причиною такого рішення є виключно методологія агентства з визначення рівня рейтингу в залежності від проміжку часу, що залишився до чергової дати погашення боргу", - сказано в повідомленні.

Зокрема, за оцінкою УЗ, єдиним фактором для цього рішення є наближення в умовах строку погашення частини кредиту на користь АТ "Сбербанк" - 30 травня поточного року.

Читайте такожДанцю після критики поїзда УЗ влаштували показове прибирання вагона (фото)

"Як відомо фінансовому ринку і агентству, "Укрзалізниця" працює над кількома варіантами рефінансування зазначеного боргу і, безсумнівно, не допустить виникнення ситуації невиконання зобов'язань за запозиченнями", - сказано в повідомленні.

Прес-служба підкреслила, що УЗ минулого року в умовах пандемії успішно реалізувала заходи з підтримки ліквідності, зокрема була проведена робота з банками щодо збільшення лімітів кредитних ліній, а також реалізовані заходи з оптимізації витрат.

Як повідомляв УНІАН, чистий збиток акціонерної компанії "Укрзалізниця" за підсумками 2020 року склав майже 11,9 млрд грн, в той час як в 2019 році компанія показала прибуток в 3 млрд грн. Фінансові зобов'язання УЗ в 2020 році зросли більш ніж на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.

Читайте також"Укрзалізниця" вирішила питання з дизпаливом на найближчий період

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

Рейтинг "CCC" означає, що в даний час емітент схильний до ризику неплатежів, а його здатність виконувати фінансові зобов'язання залежить від того, наскільки сприятливими будуть бізнес-середовище, фінансова та економічна кон'юнктура.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець