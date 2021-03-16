Кабмін також шукає джерело, за рахунок якого планує надати допомогу вітчизняним авіаперевізникам, що постраждали від пандемії коронавірусу.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розраховує, що Верховна Рада в цьому році прийме закон, за яким для послуг з внутрішніх авіаперевезень пасажирів і вантажів буде застосовуватися нульова ставка податку на додану вартість.

Про це він заявив під час бесіди з представником Кабінету Міністрів у парламенті Василем Моканом.

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"Законопроект 2425 передбачає скасування ПДВ. Дискутуємо з Мінфіном, з Комітетом фінансової та податкової політики. Власне, я розраховую, що цього року ми вже приберемо цей незрозумілий бар'єр", - сказав він.

Також він зазначив, що Кабмін зараз шукає джерело, за рахунок якого планує надати допомогу вітчизняним авіаперевізникам, постраждалим від пандемії коронавірусу.

"Всі країни Європи без винятку допомагали різними способами своїм авіаперевізникам - відстрочкою, викуповували частки, давали безвідсоткові кредити, видавали безповоротну фінансову допомогу, а у нас не знайшли джерел. Тому дуже важливо, щоб ми знайшли будь-яке джерело, щоб показати, що авіація не є для нас другорядною, це пріоритетна важлива галузь", - сказав він

Що цьому передувало

4 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів розробляє механізми підтримки вітчизняної авіаційної галузі.

У грудні 2020 року авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) закликала президента України Володимира Зеленського доручити уряду розробити програму дій з надання компанії поворотної фінансової допомоги (позики або стабілізаційного кредиту) з метою виплати заробітної плати співробітникам.

16 лютого 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв українцям доступ до дешевим авіаперельотів.

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Автор: Дмитро Шварц