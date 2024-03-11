Придбати квитки можна буде через застосунок УЗ, а для прямого поїзда Київ — Відень знадобиться верифікація акаунту через "Дію.Підпис".

"Укрзалізниця" з 18 березня розпочинає продаж квитків до Австрії та Угорщини в онлайн-режимі. Як повідомляє прес-служба перевізника, на першому етапі онлайн-квитки будуть доступні у сполученні Україна — Австрія та зворотно.

На другому етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні Україна — Угорщина на поїзди, що прямують в Австрію транзитом через Угорщину, тобто Київ — Будапешт — Відень та Чоп — Будапешт — Відень.

Прямі сполучення Україна — Угорщина (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше.

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В УЗ також зазначили, що для приготувань до продажу квитків онлайн "Укрзалізниця" відзавтра тимчасово призупиняє продаж квитків через каси на прямий поїзд Київ — Відень — Київ на дати відправлень, починаючи з 18 березня. Обмеження триватиме безпосередньо до відкриття онлайн-продажів. Тобто 18 березня продаж квитків відновиться на повну глибину продажів (20 діб) вже в онлайні. Тимчасове обмеження не торкнеться поїзда Чоп — Відень — Чоп. Станом на зараз, квитки на поїзд Чоп — Відень та зворотно доступні фактично на всі дати.

"Після реалізації цього проєкту ще більше наших міжнародних рейсів стануть доступними онлайн і пасажирам більше не доведеться їхати до кас, щоб купити квиток та спланувати свою подорож. Також, як продемонстрував досвід на маршруті Київ — Варшава, це досить потужний запобіжник від перекупів", - зазначив голова правління УЗ Євген Лященко.

Зазначається, що придбати квитки можна буде через застосунок "Укрзалізниці", а для прямого поїзда Київ — Відень знадобиться верифікація акаунту через "Дію.Підпис".

Останні новини "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" призначила додатковий новий поїзд "Харків – Ворохта" №201/202, що розпочав курсувати 23 лютого з Харкова та 24 лютого з Ворохти. Відтак Харківщина та Полтавщина тепер мають щоденне пряме сполучення з Івано-Франківськом та низкою популярних гірських станцій.

Також УНІАН повідомляв, що 7 березня "Укрзалізниця" запутила нову можливість для пошуку та придбання квитків. Йдеться про бета-тестування моніторингу квитків з можливістю автовикупу на поїзди внутрішнього сполучення.

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