Наразі йдеться про тестування, до якого можуть долучитись усі бажаючі.

Державна "Укрзалізниця" запускає бета-тестування моніторингу квитків з можливістю автовикупу на поїзди внутрішнього сполучення. Про це в Telegram повідомила прес-служба перевізника.

Зазначається, що тепер для користувачів, авторизованих через "Дію.Підпис", в режимі тестування доступний моніторинг двох типів:

на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);

на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).

В "Укрзалізниці" додали, що у випадку моніторингу конкретного поїзда також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення. При активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів, а у випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти автоматично повернуться на картку.

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Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку. Якщо активована функція автовикупу, то приходитиме сповіщення про вже викуплені квитки.

Усі бажаючі можуть завантажити тестовий застосунок та долучитись до тестування.

"Укрзалізниця" – актуальні новини

Раніше УНІАН писав, що "Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд №201/202 сполученням "Харків – Ворохта", який розпочне курсувати з Харкова. Відтепер Харківщина та Полтавщина матимуть щоденне пряме сполучення з Івано-Франківськом та низкою популярних гірських станцій.

За підсумками 2023 року "Укрзалізниця" загалом перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення. До країн Європи перевезено рекордні 2,1 млн пасажирів.

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