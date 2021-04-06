На деяких АЗС ціна бензину марки А-92 опустилася на 40 копійок за літр.

Мережеві оператори України 6 квітня знизили ціни на бензин та дизельне паливо на 0,2-1,5 грн за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr.ua.

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Повідомляється, що на станціях Shell ціна бензину марки А-92 опустилася на 40 копійок за літр, до 27,97 грн, а бензин А-95 подешевшав на 80 копійок за літр, до 29,14 грн.

У мережі "Паралель" бензин А-92 подешевшав на 1 грн/л, до 29,30 грн, бензин А-95 - до 29,80 грн (-1,5 грн/л). На Mango бензини подешевшали на 30 копійок за літр, дизельне паливо - на 90 копійок за літр.

Мережі "Маркет" та "Автопорт" знизили ціни на бензини в межах 20-70 копійок за літр. Motto опустила ціну на ДП в Харківській області на 20 копійок за літр, до 25,78 грн.

Що цьому передувало

Кабінет міністрів і Нафтогазова асоціація України підписали меморандум для стабілізації цін на нафтопродукти в Україні.

За даними Консалтингової групи "А-95", досягнута угода передбачає, що ціни на всі марки нафтопродуктів у квітні будуть нижчими ніж 30 грн/л.

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Автор: Ігор Орел