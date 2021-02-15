На зміну старим дерев'яним прийдуть нові - металеві, протипожежні двері.

У столичному метрополітені вирішили оновити усі двері на станціях з дерев'яних на металеві. Дизайн нових не сподобався багатьом киянам, про що свідчать обурені коментарі під публікацією на сторінці КП "Київський метрополітен" у Facebook.

"Нам теж ці двері не подобаються, але за ДБН мають бути саме такі - металеві протипожежні, вони у виробників типові. Заміна проводиться досить давно і поступово будуть всі двері тільки такого виду", - наголосили у прес-службі підприємства.

Там також заявили, що готові розглядати пропозиції виробників з відповідною сертифікацією, які зможуть розробити відповідне дизайнерське рішення за тією ж ціною, що діє зараз.

У коментарях кияни обурилися виглядом нових дверей: комусь не сподобався примітивний дизайн, комусь - колір.

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Автор: Юрій Годован