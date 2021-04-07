Після введення локдауну пасажирський потік в метро скоротився в декілька разів.

Столичне метро проведе коригування графіків руху поїздів на період посилення карантинних заходів.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті столичної підземки.

Повідомляється, що з моменту посилення карантину 5 квітня київським метрополітеном скористались 152 тисячі пасажирів. У вівторок, 6 квітня, було здійснено 210 тисяч поїздок.

При цьому до карантину середньодобовий пасажиропотік становив до 1 мільйона людей. У 2019 році підземкою користувалося 1,5 мільйона пасажирів щодня.

"Фахівці підприємства проведуть коригування графіків руху на період суворих карантинних заходів. Це дозволить забезпечити дотримання карантинних заходів і водночас оптимізувати витрати на перевезення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє "Українська правда", посилаючись на коментар речниці метрополітену Наталії Макогон, в піковий час планується змінити частоту руху поїздів - з 1:30 хвилини до 2 хвилин.

Локдаун в Києві

З 5 квітня в Києві ввели жорсткі карантинні обмеження - громадський транспорт приймає тільки пасажирів зі спецпропусками.

Обмеження спровокували в столиці транспортний колапс. Ціни на таксі злетіли, а на дорогах виникли великі затори.

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Автор: Дмитро Захаров