Сьогодні в Києві на основних артеріях міста спостерігаються затори. "Тягнучки" утворилися на всіх мостах.

Затори в Києві у вівторок вранці, 6 квітня, скували основні магістралі міста.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Читайте такожЧерги в метро, захмарні ціни на таксі: як Київ зустрів перший день локдауну

Ситуація на мостах

На всіх транспортних мостах через Дніпро є труднощі з трафіком. Найскладніша ситуація на Північному мосту. Тут "тягучка" спостерігається по всьому пр. Романа Шухевича до виїзду з мосту.

Аналогічна ситуація спостерігається на мосту Метро, мосту Патона і Південному мосту: затори утворилися на всіх в'їздах і виїздах з мостів. А ДТП на Південному мосту і мосту Патона лише погіршили ситуацію.

Ситуація на Правому березі

Транспортний колапс спостерігається на в'їздах у Києві з боку Житомирської траси та Софіївської Борщагівки.

"Червоними" від заторів стали перетин пр.Степана Бандери та вул. Скляренка, пр. Леся Курбаса, вул. Вадима Гетьмана, Набережне шосе, вул. Набережно-Хрещатицька та Набережно-Рибальська.

На пр. Перемоги затор починається задовго до під'їзду до с.м. "Житомирська" і тягнеться до с.м. "Берестейська", далі трафік трохи слабшає, але тягнучка спостерігається до самого центру.

Аналогічна ситуація на пр. Лобановського та Голосіївському проспекті.

Затори на Лівому березі

Практично паралізовано рух на пр. Романа Шухевича у бік Північного мосту. Складна ситуація з трафіком на вул. Бальзака і бул. Перова в обидві сторони.

"Червоними" від заторів стали вул. Миропільська, вул. Братиславська, вул. Жмаченка, пр. Соборності, Дарницьке шосе. Стоїть і Броварський проспект від с.м. "Лісова" до самого мосту Метро.

Проспект Бажана зупинився у бік Південного мосту. Тут затор починається від с.м. "Харківська".

Найголовніші новини України та світу на ранок 6 квітня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська