За словами мера Києва, сьогодні парк київського метрополітену складає 800 вагонів.

Київський метрополітен та ЄБРР підписали кредитний договір на 50 млн євро, за які закуплять 50 нових вагонів метро.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Телеграм каналі.

"Друзі! Європейський банк реконструкції та розвитку і Київський метрополітен підписали кредитний договір у розмірі 50 млн євро на закупівлю столицею 50 нових вагонів метро. Ці вагони будуть обслуговувати Сирецько-Печерську лінію столичного метрополітену, на якій до кінця цього року ми плануємо відкрити 2 нових станції метро на Виноградар - "Мостицьку" та "Проспект Правди", - повідомив Кличко.

За його словами, сьогодні парк київського метрополітену складає 800 вагонів.

"Близько 100 з них - у критичному стані і потребують оновлення в найближчих 3-4 роки. З допомогою цього кредиту місто оновить половину застарілого рухомого складу", - зазначив Віталій Кличко.

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Автор: УНІАН