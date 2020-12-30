Також Криклій повідомив, що вже прийнято рішення про підготовку попереднього техніко-економічного обґрунтування концесії пасажирських вокзалів у Львові та Одесі.

Міністерство інфраструктури розглядає залізничні вокзали Києва та Вінниці в якості перших потенційних концесій.

Про це повідомила прес-служба Міністерства з посиланням на главу відомства Владислава Криклія.

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Також Криклій повідомив, що вже прийнято рішення про підготовку попереднього техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) концесії пасажирських вокзалів у Львові та Одесі.

Міністр підкреслив, що держава очікує зацікавленість як з боку іноземних інвесторів, так і з боку вітчизняного бізнесу.

«Ми очікуємо великих міжнародних гравців, які мають відповідний досвід з управління вокзалами і готові інвестувати. Так само як і локальних інвесторів. Переваги отримають всі стейкхолдери: держава і місцеві органи влади - додаткові робочі місця і податки, концесійні платежі; «Укрзалізниця» - зменшення збитків, оновлення і розвиток інфраструктури; інвестор - прибуток; споживачі - якісно новий публічний простір, а також нові послуги і додатковий комфорт», - цитує прес-служба слова міністра.

Що цьому передувало

У листопаді Кабінет Міністрів України затвердив перелік пріоритетних для держави інвестиційних проектів, які планується реалізувати до 2023 року.

У переліку пріоритетних для держави інвестиційних проектів у залізничній галузі-концесія вокзалів і станцій Харків-Пасажирський, Дніпро-Головний, Вінниця, Миколаїв, Чоп, Київ-Пасажирський, Хмельницький.

За словами в. о. члена правління компанії, директора філії "Пасажирська компанія" Олександра Перцовського, інтерес до проекту концесії українських вокзалів виявляють 5-6 українських та іноземних компаній-інвесторів.

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Автор: Павло Степанець