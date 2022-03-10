Міністерство спеціально обирало маршрути, де висока якість дорожнього покриття.

У зв’язку з великим заторами на основних магістралях країни Міністерство інфраструктури рекомендує громадянам скористатися альтернативними маршрутами у напрямку зі сходу на захід країни.

"Наразі є значна проблема з проїздом вантажного транспорту гуманітарного призначення. Це та оперативна допомога, що дозволяє підтримувати життєдіяльність міст у найбільш постраждалих від війни з росією регіонах. Щоб не утворювати величезні затори на дорогах і дозволити вантажівкам оперативно пересуватися країною, для евакуаційних рейсів власним автомобільним транспортом обрали альтернативні маршрути проїзду зі столиці, Дніпра, Полтави та Миколаєва у західні регіони (і у зворотному напрямку)", - кажуть у МІУ.

Міністерство спеціально обирало маршрути, де висока якість дорожнього покриття; менше блок-постів; менше ризику виникнення заторів через вантажний транспорт.