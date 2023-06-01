На кордоні з Румунією запрацює пілотний проект, що сприятиме зменшенню черг перед пунктами пропуску.

Відсьогодні, 1 червня, на кордоні з Румунією запрацює пілотний проект з тестування системи попереднього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій, що сприятиме зменшенню черг перед пунктами пропуску.

Як повідомляє прес-служба Державної митної служби України, пілотний проект буде реалізований у пунктах пропуску: "Орлівка – Ісакча"; "Порубне – Сірет"; "Красноїльськ – Вікову де Сус"; "Дякове – Халмеу".

"Тестування системи попереднього повідомлення передбачатиме визначення оптимальної кількості транспортних засобів, які приймаються прикордонними органами кожної із сторін за період однієї зміни в автомобільних пунктах пропуску, узгодження порядку взаємодії під час виникнення надзвичайних ситуацій в пунктах пропуску, а також забезпечення ритмічності пропускних операцій на кордоні", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що представники Державної митної служби України та Митної адміністрації Румунії погодили запровадження Системи на українсько-румунському кордоні на період трьох місяців.

В Держмитслужбі також відмітили, що подібні проекти вже реалізуються на ділянках кордону з іншими країнами-сусідами - членами ЄС і отримали високу оцінку від контрольних служб України та суміжних держав.

"єЧерга"

8 травня 2023 року у 16 пунктах пропуску запрацював електронний сервіс перетину кордону "єЧерга". Система є безкоштовною і дозволяє знизити час простою вантажівок безпосередньо на кордоні. Записатися в чергу можна на сайті або в мобільному додатку "єЧерга". Ключовим завданням системи є розрахувати орієнтовний час перетину кордону.

Станом на 13 травня 2023 року одразу на 13 пунктах пропуску зникли черги з вантажівок. Вантажівки можуть перетинати кордон виключно за електронною чергою.

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