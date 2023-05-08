Сьогодні, 8 травня, одразу у 16 пунктах пропуску почала працювати електронна черга перетину кордону "єЧерга".
Як повідомляє прес-служба "Укртрансбезпеки", запис розпочався о 9:00. Записатися в чергу можна на сайті або в мобільному додатку "єЧерга". Система є безкоштовною і дозволяє знизити час простою вантажівок безпосередньо на кордоні. Ключове завдання системи - розрахувати орієнтовний час перетину кордону.
Можливість записатися в чергу доступна на пунктах пропуску:
Волинська область
- МАПП Ягодин - Дорогуськ
- МАПП Устилуг - Зосін
Львівська область
- МАПП Краковець - Корчова
- МАПП Рава-Руська - Хребенне
- МАПП Шегині - Медика
- МАПП Нижанковичі - Мальховіце
Чернівецька область
- МАПП Порубне - Сірет
- МАПП Мамалига - Крива
Закарпатська область
- МАПП Ужгород - Вишнє Німецьке
- МАПП Чоп (Тиса) - Захонь
- МАПП Дяково - Халмеу
Вінницька область
- МАПП Могилів-Подільський - Отач
Одеська область
- МАПП Рені - Джурджулешти
- МАПП Старокозаче - Тудора
- МАПП Виноградівка - Вулканешти
- МАПП Орлівка - Ісакча
Проект реалізується Міністерством інфраструктури у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Укртрансбезпекою, Держагентством відновлення та розвитку інфраструктури, Державною митною службою та Державною прикордонною службою за підтримки USAID/UK aid проекту прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/tapas.
"єЧерга"
28 березня 2023 року повідомлялося про те, що водії вантажівок, які перетинають міжнародний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні України та Польщі, відтепер за допомогою програми "єЧерга" зможуть записатися в електронну чергу.
8 травня 2023 року в Мінінфраструктури повідомили про те, що почалися атаки на "єЧергу". Росія намагається заблокувати українські вантажівки на кордоні. Повідомлялося, що персональні дані водіїв і дані транспортних засобів, зареєстровані в системі, захищені і не можуть бути доступні стороннім особам у зв'язку зі спробами кібератак.