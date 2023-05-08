Система є безкоштовною і дозволяє знизити час простою вантажівок безпосередньо на кордоні.

Сьогодні, 8 травня, одразу у 16 пунктах пропуску почала працювати електронна черга перетину кордону "єЧерга".

Як повідомляє прес-служба "Укртрансбезпеки", запис розпочався о 9:00. Записатися в чергу можна на сайті або в мобільному додатку "єЧерга". Система є безкоштовною і дозволяє знизити час простою вантажівок безпосередньо на кордоні. Ключове завдання системи - розрахувати орієнтовний час перетину кордону.

Можливість записатися в чергу доступна на пунктах пропуску:

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Волинська область

МАПП Ягодин - Дорогуськ

МАПП Устилуг - Зосін

Львівська область

МАПП Краковець - Корчова

МАПП Рава-Руська - Хребенне

МАПП Шегині - Медика

МАПП Нижанковичі - Мальховіце

Чернівецька область

МАПП Порубне - Сірет

МАПП Мамалига - Крива

Закарпатська область

МАПП Ужгород - Вишнє Німецьке

МАПП Чоп (Тиса) - Захонь

МАПП Дяково - Халмеу

Вінницька область

МАПП Могилів-Подільський - Отач

Одеська область

МАПП Рені - Джурджулешти

МАПП Старокозаче - Тудора

МАПП Виноградівка - Вулканешти

МАПП Орлівка - Ісакча

Проект реалізується Міністерством інфраструктури у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Укртрансбезпекою, Держагентством відновлення та розвитку інфраструктури, Державною митною службою та Державною прикордонною службою за підтримки USAID/UK aid проекту прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/tapas.

"єЧерга"

28 березня 2023 року повідомлялося про те, що водії вантажівок, які перетинають міжнародний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні України та Польщі, відтепер за допомогою програми "єЧерга" зможуть записатися в електронну чергу.

8 травня 2023 року в Мінінфраструктури повідомили про те, що почалися атаки на "єЧергу". Росія намагається заблокувати українські вантажівки на кордоні. Повідомлялося, що персональні дані водіїв і дані транспортних засобів, зареєстровані в системі, захищені і не можуть бути доступні стороннім особам у зв'язку зі спробами кібератак.

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