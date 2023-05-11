Вантажівки можуть перетинати кордон виключно за електронною чергою.

Сьогодні, станом на ранок 11 травня, на 13 з 16 прикордонних пунктів пропуску зникла жива черга вантажівок, вони можуть перетинати кордон виключно за електронною чергою.

Як повідомляє "Укртрансбезпеки", об 11:15 в міжнародному пункті пропуску "Устилуг - Зосин" (порожні вантажівки) розпочався рух вантажівок виключно за записом в електронній черзі перетину кордону.

Зазначається, що наразі за "єЧергою" рухаються вантажівки в 13 МАПП: "Ягодин – Дорогуськ"; "Нижанковичі – Мальховіце" (порожні вантажівки); "Порубне – Сірет"; "Мамалига – Крива"; "Чоп (Тиса) – Захонь"; "Дякове – Халмеу"; "Могилів-Подільський – Отач"; "Рені – Джурджулєшти"; "Старокозаче – Тудора"; "Виноградівка – Вулканешти"; "Ужгород – Вишнє Нємецьке"; "Шегині – Медика"; "Устилуг – Зосин" (порожні вантажівки).

Відео дня

В Укртрансбезпеки також поділилися прогнозованим часом початку руху вантажівок виключно за записом в "єЧерзі" на інших МАПП: "Краківець – Корчова" - старт руху по "єЧерзі": 12 травня, 06:00; "Орлівка – Ісакча" - старт руху по "єЧерзі": 11 травня, 22:30; "Рава-Руська – Хребенне" - старт руху по "єЧерзі": 13 травня, 10:00.

"єЧерга" в Україні

28 березня 2023 року повідомлялося про те, що водії вантажівок, які перетинають міжнародний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні України та Польщі, відтепер за допомогою програми "єЧерга" зможуть записатися в електронну чергу.

8 травня 2023 року в Мінінфраструктури повідомили про те, що почалися атаки на "єЧергу". Росія намагається заблокувати українські вантажівки на кордоні.

8 травня, одразу у 16 пунктах пропуску почала працювати електронна черга перетину кордону "єЧерга". Записатися в чергу можна на сайті або в мобільному додатку "єЧерга". Система є безкоштовною і дозволяє знизити час простою вантажівок безпосередньо на кордоні. Ключове завдання системи - розрахувати орієнтовний час перетину кордону.

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