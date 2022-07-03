Паровоз був отриманий в рамках репарації після Другої світової війни.

На Київській дитячій залізниці після ремонту почав курсувати справжній паровоз, побудований у 1951 році на заводі у місті Бабельсберг (Німеччина).

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Зазначається, що цей паровоз був отриманий в рамках репарації після Другої світової війни.

"Наразі це єдиний паровоз, який експлуатується на мережі дитячих залізниць. Цей паровоз має історичне та символічне значення. Саме він у 1953 році відкривав рух поїздів малою столичною магістраллю", - зазначили у прес-службі.

Наприкінці 90-х років минулого століття паровоз було виведено з експлуатації на дитячій залізниці та задіяно до ретропоїздок "вузькоколійками" в Україні. У 2005 році легендарний локомотив повернули на дитячу залізницю, і він знову почав перевозити гостей магістралі.

У 2021 році локомотив було відправлено на ремонт до локомотивного депо "Сновськ" на Чернігівщині. Навіть під час окупації області залізничники продовжували виконувати капітальний ремонт паровоза, і тепер він катає гостей дитячої залізниці.

Як повідомляв УНІАН, у столичному Сирецькому парку 4 червня відновила роботу дитяча залізниця. Було відкрито 69-й сезон руху поїздів, пасажирських перевезень та навчально-виробничої практики.

Також у парку можна відвідати Музей історії Південно-Західної залізниці та виставки вузькоколійної залізничної ретро-техніки.

За інформацією Київської дитячої залізниці, у червні, липні та серпні потяги курсуватимуть щодня з четверга до неділі, а у вересні та жовтні – у вихідні дні.

Вас також можуть зацікавити новини: