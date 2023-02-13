Загальна вартість будівництва пункту пропуску становить 109 млн злотих (понад 895 млн грн), які оплачує польська сторона.

На українсько-польському кордоні запрацювала тимчасова інфраструктура нового контрольно-пропускного пункту "Нижанковичі-Мальховіце".

Як повідомив голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм, загальна вартість будівництва пункту пропуску, яке буде завершено до кінця цього року, становить 109 млн злотих (понад 895 млн грн), які оплачує польська сторона.

Зазначається, що оформлення та пропуск порожніх вантажівок в обох напрямках вже розпочато. А згодом, по завершенню облаштування пункту пропуску, він буде відкритий для всіх типів автотранспорту

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"Домовленість про початок будівництва пункту пропуску була досягнута в серпні, і за півроку... перевізники вже мають можливість значно спростити і здешевити логістику в цьому важливому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" розрахований на міжнародне переміщення автотранспортними засобами з максимально допустимою масою до 3,5 тонни і передбачає спільний контроль українських і польських митників і прикордонників.

Крім того, українські дорожники відремонтували автодорогу Т-14-18 Нижанковичі – Дрогобич – Стрий, який веде до цього пункту пропуску. На ділянці дороги до нового пункту пропуску влаштовано, зокрема додаткові смуги руху, металеву огорожу, зовнішнє освітлення та світлофори, шлагбауми, дорожні знаки та розмітку. Вартість дорожніх робіт становить 29,57 млн грн.

Пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховіце"

Пункт пропуску " Нижанковичі-Мальховіце "облаштований в рамках проекту "Відкритий кордон". Очікується, що новий пункт пропуску дозволить істотно розвантажити існуючі пункти і прискорити вантажну і пасажирську логістику на українсько-польському кордоні.

Проект започатковано у 2022 році в рамках домовленостей президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди та погоджено на україно-польських міжурядових консультаціях.

В рамках проекту зокрема оновлено та розширено пропускну спроможність пункту пропуску "Краковець-Корчова", а також знайдено рішення для зменшення черг на пункті "Ягодин – Дорогуськ".

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