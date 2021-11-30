Авіакомпанія Brussels Airlines, що входить до Lufthansa Group, переглянула свої плани щодо повернення на маршрут Брюссель-Київ у грудні.
Про це заявила прес-секретар авіакомпанії Кім Даенен, повідомляє Avianews.com.
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"Після оголошення нових обмежень на подорожі і появи штаму Омікрон ми очікуємо подальшого зниження числа бронювань. Через це ми переглянули наше рішення перезапустити польоти до Києва в грудні", — додала пані Даенен.
За її словами, Brussels Airlines вивчатиме ситуацію на ринку. Це означає, що якщо попит повернеться на достатній рівень, авіакомпанія може повернутися в Україну.
Зараз Lufthansa Group пропонує перельоти між Києвом і Брюсселем з пересадками в своїх базових аеропортах в Мюнхені, Франкфурті, Цюріху та Відні.
Польоти в Україну:
Brussels Airlines припинила польоти з Брюсселя до Києва в листопаді 2019 року через оптимізацію маршрутної мережі. Авіакомпанія літала в Україну тільки рік.
Після цього на маршруті залишалася МАУ, проте авіаперевізник закрив рейси після початку пандемії COVID-19.
Спочатку передбачалося, що авіаперевізник відновить польоти в аеропорт Бориспіль з 16 грудня з частотою два рази на тиждень.
Однак попит на квитки на ці рейси виявився низьким через кризу в галузі, пов'язаного з COVID-19, зазначила представник Brussels Airlines.