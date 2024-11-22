Найбільшим попитом в цьому сегменті користувався компактний електричний кросовер Tesla Model Y.

У жовтні українці придбали 4,7 тис ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до 5 років. Такі дані наводить спеціалізований портал УкрАвтопром.

Автори нагадують, що на протязі минулого місяця свою першу реєстрацію в нашій країні пройшли понад 16,3 тис легковиків з пробігом. Таким чином, автомобілі віком до 5 років становлять майже 30% від цієї кількості.

Найбільш популярними серед них виявились електрокари (44%). Одразу за ними йдуть бензинові авто (34%). Третє місце посіли дизельні автомобілі, на які прийшлось 11% ринку у цьому сегменті. Гібридні машини та авто з ГБО зайняли 8% та 3% ринку, відповідно.

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Найпопулярніші вживані авто віком до 5 років:

• Tesla Model Y – 299 одиниць;

• Tesla Model 3 – 214;

• Hyundai Kona – 187;

• Kia Niro – 166;

• Audi e-tron Sportback – 156;

• Volkswagen Tiguan – 141;

• Nissan Leaf – 123;

• Nissan Rogue – 122;

• Mazda CX-5 – 118;

• Audi Q5 – 89.

Який автомобіль обрати – що кажуть фахівці

Нещодавно спеціалісти назвали 4 моделі електричних авто, які виходять з ладу швидше, ніж "‎традиційні"‎ автомобілі.

Експерти вважають, що треба кілька разів подумати перед купівлею Tesla Model X, Hyundai Kona Electric, Ford Mustang Mach-E та Smart EQ Fortwo.

Перший за їх словами має проблеми з підвіскою, у той час як модель від Hyundai часто стикається з проблемами при зарядці акумуляторної батареї.

А ще раніше фахівці назвали десятку найкращих бюджетних електромобілів. До списку потрапили, зокрема, Cupra Born, Citroën ë-C3, Kia Niro EV та Renault Megane E-Tech Electric. Ці моделі можуть похватились, зокрема, практичністю та комфортом.

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